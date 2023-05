“Disney 100 – The Concert”, all’Arena di Verona il 13 maggio

Un grande show per celebrare i 100 anni della Disney condotto da Antonella Clerici Redazione Sorrisi







Antonella Clerici condurrà all’Arena di Verona "Disney 100 - The Concert", un grande spettacolo che porta anche in Italia i festeggiamenti del centenario di Disney, sabato 13 maggio alle ore 21.

"Disney 100 - The Concert" arriva a Verona per far rivivere le colonne sonore, che hanno emozionato diverse generazioni nell’arco di un secolo intero, in uno spettacolo che ripercorrerà le più belle musiche dei film Disney. Sul palco si avvincenderanno personaggi classici come Topolino, Cenerentola, Mary Poppins e il Re Leone, accanto agli eroi più recenti degli studi Pixar e Lucas con Star Wars e Marvel.

Lo spettacolo include la proiezione su grande schermo di alcune scene leggendarie dei film, accompagnate dalla Hollywood Sound Orchestra e da cantanti solisti, in una suggestiva esperienza multimediale.

Nella versione italiana i cantanti dello spettacolo saranno Gloria Enchill, già protagonista in musical come "Ghost" e "Sister Act" e Riccardo Sinisi, che annovera tra gli spettacoli di cui è stato protagonista titoli come "Priscilla", "Fame", "Cats" e "Frozen". È italiana anche Roberta Valentini, che fa parte del team internazionale ed è una delle più grandi interpreti del mondo dei musical di lingua tedesca.

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.