Elisa e Dardust, la magia di una notte in Arena

Musica, sostenibilità e impegno sociale: la cantautrice torna a Verona per due concerti-evento e l'inaugurazione del Green Village Giulia Ciavarelli







Tutti in piedi, dal primo brano. Una standing ovation dopo pochi minuti dall’entrata in scena forse non era mai successo a Elisa Toffoli, la protagonista, insieme a Dardust, di “An Intimate Arena”, due concerti-evento all’Arena di Verona in scena il 3 e 4 giugno.

Ce lo racconta con emozione e un pizzico di stupore appena la raggiungiamo nel backstage: «È stato rischioso scegliere come brano di apertura “Dancing”, è molto difficile perché va fatto a voce calda. Mi sto preparando da mesi». Una sorpresa che il pubblico accoglie con grande entusiasmo, gli applausi arrivano da ogni angolo dell’Arena sin dai primi minuti dello show: «Vorrei sentire le vostre voci nell’aria» dice.

È incredibilmente bello il feeling che la cantautrice riesce a instaurare con il pubblico: «Ci assomigliamo, a ogni concerto penso solo a stare con loro», ed è forse questo il segreto. Elisa non solleva barriere, non ci sono distanze tra chi è sul palco e chi è seduto: la differenza la fa il cuore, l'empatia e il dialogo.

Una magia che si rinnova ogni volta: dopo il successo della grande festa a impatto zero del precedente “Heroes Festival”, Elisa torna a esibirsi con uno spettacolo diverso, più intimo, raffinato ma soprattutto essenziale.

Sul palco insieme a lei ci sono Andrea Rigonat alla chitarra, uno speciale quintetto d’archi e il pianoforte suonato da Dario Fini, in arte Dardust. Proprio con lui ha preso vita questo progetto, “An Intimate Night”, un tour iniziato lo scorso dicembre che li ha visti suonare insieme nei principali teatri italiani prima di fare tappa, per due serate consecutive, a Verona.

La semplicità della scenografia si sposa bene con l’idea del concerto: Elisa toglie e non aggiunge, spoglia le canzoni dei suoni originali e, grazie a Dardust, li riarrangia con una veste incantevole che mette in primo piano le sue potenzialità vocali. L’Arena le canta tutte, e alcuni brani sembrano ancora più belli: da “Una poesia anche per te” a “No Hero”, “L’Anima vola” fino alle primissime “Labyrinth” fino all’indimenticabile “Luce (tramonti a nord est)”.

Sul finale è in programma anche l’esecuzione di “The Best”, uno splendido tributo a Tina Turner, scomparsa da pochi giorni, con cui Elisa aveva collaborato: «Con me sei stata gentile e professionale e da subito ho letto nei tuoi occhi un profondo orgoglio e rispetto per me che ero una giovane compositrice e produttrice che si era imbattuta nel miracolo di incontrarti ed essere in uno studio con te» aveva scritto sui social.

Queste due serate si inseriscono all’interno di un progetto più ampio che unisce la musica all’ambiente e l’impegno sociale: negli stessi giorni degli eventi in Arena, Elisa ha inaugurato anche il Green Village, un luogo fisico ma soprattutto di scambio e pensiero con l’obiettivo di sensibilizzare su tematiche che sono una sfida alla tutela del Pianeta.

«Per me è molto difficile oggi parlare di ecologia perché a volte ci si sente inadeguati, magari si fa troppo o troppo poco. Dobbiamo tutti educarci a far entrare la sostenibilità nella nostra vita quotidiana, però vedo che c’è voglia di fare qualcosa, di cambiare» ci ha raccontato Elisa, che stasera è pronta per il secondo tempo di “An Intimate Arena”.

«Cosa mi aspetta nel futuro? Ho tanti bellissimi progetti che a breve vedranno la luce, ma non ho in mente di uscire con un nuovo album. Dopo la pandemia avevo tanta voglia di suonare, ho fatto un tour lunghissimo e ora mi prendo il mio tempo» conclude.

In attesa di scoprire tutte le sorprese in arrivo, Elisa sarà una delle protagoniste del concerto benefico “Italia Loves Romagna” che si terrà il 24 giugno a Campovolo.

La scaletta del concerto

Dancing

Promettimi

Anche fragile

Una poesia anche per te

Labyrinth

Qualcosa che non c’è

No Hero

L’anima vola

Seta

Palla al centro

Ancora qui

Eppure sentire (un senso di te)

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (tramonti a nord est)

Stay

Together

The Best

Prelude

Gli ostacoli del cuore

A modo tuo