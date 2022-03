Elisa ritorna dal vivo con una festa itinerante e sostenibile

Tre concerti in Arena e un viaggio in 20 regioni italiane: l’artista presenta “Back to the Future Live Tour” a basso impatto ambientale Giulia Ciavarelli







Dopo esser salita sul palco dell’Ariston, Elisa torna a suonare dal vivo scegliendo location naturali, venue mozzafiato e aree di grande interesse culturale per un viaggio itinerante a basso impatto ambientale: «Ho una grande possibilità: essendo un artista che si rivolge a tante persone, posso agire mettendo la sostenibilità al centro del mio tour» esordisce durante la presentazione del nuovo progetto live.

A fare da apripista al grande ritorno di Elisa ci saranno tre appuntamenti dedicati al tema green: il 28, 30 e 31 maggio all’Arena di Verona con “Heroes Festival 2022”, di cui l’artista è direttrice artistica. «Posso dire i primi nomi: con me ci saranno Rkomi, Elodie e Marracash» svela, aggiungendo anche che ad aprire i concerti veronesi ci saranno Joan Thiele, Chiello e La Rua ma anche Venerus.

Parte invece dal mese di giugno “Back to the Future Live Tour”: per la prima volta, Elisa sarà protagonista di 30 concerti in giro per l’Italia in location di particolare valore naturale e paesaggistico, scelte in base a un protocollo per un basso impatto ambientale. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che ospiterà: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico.

«Voglio restituire al pubblico la magia dei concerti: si poteva fare con la luce diurna ma mancherebbe qualcosa, non è così che si fa amare la sostenibilità alle persone. Non è con quell’unica azione che risolverò qualcosa: sono importanti gesti più piccoli, quotidiani e continui» racconta l’artista «Il tema della sostenibilità ci sarà ma in maniera artistica, poiché non voglio che tolga magia o leggerezza al momento. Voglio che ci sia una bella sensazione, stiamo celebrando la bellezza».

"Back to the Future Live Tour" non sarà solo un tour, ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull'argomento green. «Dobbiamo uscire dai canoni estetici: vale molto di più il contenuto, non la forma. È questo il messaggio che voglio lasciare» ci dice Elisa. «Come persona mi sento in dovere di fare questo, per il mondo e la natura. Non mi fermerò qui e credo che questo sia solo l’inizio».

Le prevendite per “Back to the Future Live Tour” si aprono per il fanclub mercoledì 30 marzo alle ore 16.00, per tutti giovedì 31 marzo alle ore 17.00.

Le date

28 giugno - Bassano Del Grappa - Parco dei ragazzi del 99

30 giugno - Nichelino - Sonic Park - Palazzina di caccia di Stupinigi

2 luglio - Genova - Parco degli Erzelli

3 luglio - Sampeyre (Cn) - Vallone di Sant'Anna (Suoni dal Monviso)

6 luglio - Bard (Ao) - Forte

8 luglio - Campania

10 luglio - Pistoia - Piazza Duomo

12 luglio - Bologna - Sequoie Music Park

15 luglio - Cattolica (Rn) - Arena della Regina

16 luglio - Fermo - Piazza del Popolo

18 luglio - Umbria

20 luglio - Vasto (Ch) - Area Eventi Aqualand

21 luglio - Molise

23 luglio - Lecce - Piazza Libertini

24 luglio - Molfetta (Ba) - Banchina San Domenico

27 luglio - Matera - Cava del Sole

29 luglio - Follonica (Gr) - Parco Centrale

31 luglio - Bellinzona - Castel On Air (Castelgrande)

2 agosto - Treviso - Arena Della Marca

4 agosto - Palmanova (Ud) - Piazza Grande

6 agosto - Torbole sul Garda (Tn) - Foci del Sarca

25 agosto - Castiglioncello (Li) - Castello Pasquini

27 agosto - Olbia - Olbia Arena

1 settembre - Agrigento - Valle dei Templi

3 settembre - Siracusa - Teatro Greco

5 settembre - Taormina - Teatro Antico

7 settembre - Roccella Jonica (Rc) - Teatro Al Castello

11 settembre - Milano

13 settembre - Milano

14 settembre - Milano

17 settembre - Pisa - Piazza Dei Cavalieri

21 settembre - Roma - Auditorium della Musica

23 settembre - Roma - Auditorium della Musica

24 settembre - Roma - Auditorium della Musica