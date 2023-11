Elodie Show 2023: ancora più bello, sempre più forte

Il 20 novembre l'artista ripropone lo show di maggio in una chiave del tutto nuova Alessandro Alicandri







È sempre utile tornare dove si è stati bene: il concerto di Elodie del 20 novembre al Mediolanum Forum di Milano è stato un incantevole spettacolo che sulle basi dello show dello scorso maggio ha fatto di tutto per essere ancora più bello. Scopriamo perché.



Il suo primo vero tour nei palazzetti ha integrato le nuove sonorità del disco "Red light", un gustoso e riuscitissimo capitolo della carriera di Elodie, applicato in una scaletta simile a maggio ma dal sapore (sorprendentemente) tutto nuovo. Se nell'eccezionale data prima dell'estate celebrava un traguardo personale raccontandosi anche attraverso le sue icone pop di sempre, qui la cantante si è spinta oltre.

Oltre a una presenza scenica poderosa, una band potentissima e un corpo di ballo strepitoso, ha cantato una lista di successi che rimarcano una consacrazione inequivocabile, quella che si ottiene quando i tuoi brani non sono solo certificati, ma sono entrati nella vita del pubblico e non hanno nessuna intenzione di uscirne. Le persone hanno cantato, ballato e gustato ogni cosa. Durante "Ciclone" ad esempio, il pubblico è impazzito di gioia.

In questo show c'è tanto ballo (Elodie si concede anche un momento di pole dance), tanta atmosfera, un ritmo serratissimo (oltre 26 canzoni in circa due ore) e messaggi importanti come quelli a supporto all'organizzazione (RED) che lavora per la salute nelle parti più fragili del mondo. Quello che ha stupito di più però è l'iniezione di calore umano percepibile anche se ha parlato poco, anche se si è concessa (volutamente) poco spazio all'emozione mettendo il divertimento della platea davanti a tutto.

È forse questo calore l'elemento che più ha fatto crescere la memorabilità di questo show che negli ultimi mesi ha fatto molto parlare di sé, generando analisi e confronti. Ha fatto discutere come pochi concerti italiani sono riusciti e riescono tutt'ora a fare. E questo è un bene.

La data di Milano ha poi avuto la presenza a sorpresa di Marco Mengoni che con lei ha cantato "Pazza musica" e poi "No stress", una ciliegina sulla torta di uno spettacolo sostanzialmente perfetto. È bello vedere come le donne della musica stiano settando (con successo) nuovi standard di show evoluti e al passo con i tempi. È bello vedere come le donne nella musica aprano la strada e vengano supportate con così tanto affetto, stravolgendo con il loro talento i luoghi comuni della discografia e della storia.

(foto in aggiornamento)