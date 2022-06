Elton John a San Siro: l’ultimo travolgente concerto italiano

Il 4 giugno decine di migliaia di fan si sono riuniti per salutarlo nell'unica tappa italiana del "Farewell yellow brick road" Francesco Chignola







È stato un abbraccio caldissimo quello che il pubblico italiano ha riservato a Sir Elton John per il suo ultimo concerto nel nostro Paese. Il 4 giugno allo stadio San Siro di Milano, decine di migliaia di fan si sono riuniti per salutarlo nell'unica tappa italiana del "Farewell yellow brick road", il lunghissimo tour con cui il baronetto del pop ha deciso di dire addio alla musica dal vivo. E per dirgli: Elton, le tue canzoni ci hanno cambiato la vita.

Elton John ha 75 anni ma, come dice una delle sue canzoni più amate, "still standing after all this time". Nessuno è stato in grado di scalfiggere quell'energia che lo ha reso, in oltre mezzo secolo di carriera, uno dei cantautori più popolari al mondo, oltre che un grande innovatore della canzone pop. E in due ore e mezza di concerto ha dimostrato che anche lui, come le sue canzoni, non ha davvero età.

Durato due ore e mezzo, il live si è aperto con "Bennie and the Jets" ma Elton non è stato sempre indulgente con le scelte di scaletta: qua e là ha infilato qualche chicca che non fa proprio parte del pugno di sue canzoni più famose, come la bellissima "Border song" che ha dedicato alla memoria di Aretha Franklin.

In ogni caso, nella seconda metà del concerto (quando il sole è tramontato rendendo tutto più suggestivo, e il pubblico delle platee ha potuto avvvicinarsi per ballare sotto il palco), Elton ha tirato fuori tutti i suoi assi, da "Don't let the sun go down on me" (dedicata a Gianni e Donatella Versace ma anche, per par condicio, ad Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci) a "Crocodile rock" dove lo stadio è esploso grazie al noto "la la la" del ritornello.

Molto inventivi e spettacolari i visual, dalle visioni spaziali di "Rocket man" alla presenza fantomatica di Marilyn Monroe per "Candle in the wind", fino alla trovata di usare gli effetti speciali per mandare letteralmente a fuoco il pianoforte. Dopo la liturgica uscita di scena, la parte finale è stata dedicata alla sua prima e forse più immortale hit, "Your song", e al capolavoro che dà il titolo al tour, "Goodbye yellow brick road".

Dopo aver ringraziato l'Italia, Elton esce dal palco e, dai megaschermi, lo vediamo allontanarsi nella luce. Questo è stato davvero il suo ultimo concerto italiano. Ma le sue canzoni, non dubitatene, dureranno per sempre.