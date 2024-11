Emma al Forum: «Dal basso si può sempre risalire, non dovete mai mollare»

Abbiamo assistito al ritorno dell’artista nei palasport con il tour “Emma in da town”, ecco il nostro racconto Giulia Ciavarelli







Dopo cinque anni di assenza, Emma ritorna a casa. Lunedì 11 novembre è stato il giorno del suo ritorno all’Unipol Forum di Assago dopo un lungo tour nei club «cuore a cuore con i miei fan», poi il successo sanremese “Apnea” e la nuova versione dell’album “Souvenir”. «Vi ho regalato completamente me stessa» aveva detto una volta “consegnato” il suo ultimo progetto discografico, una promessa che ha mantenuto anche durante il suo mega show sold out a Milano.

La femme fatale della musica italiana torna in scena per ripercorrere i suoi 15 anni di carriera con un look molto rock e congeniale alla sua (straripante) energia. In questi anni l’artista non ha mai perso il focus sperimentando nuove strade musicali e mostrando una crescita costante sia a livello vocale che interpretativo.

Dall’apertura con “Lacrime”, che ha scaldato il pubblico fin dalle prime note, fino a "Iniziamo dalla fine" e "Centomila": il live ha offerto una scaletta che ha alternato le hit del passato a brani più recenti, dando spazio sia alle ballate struggenti che ai pezzi più grintosi. Non sono mancati i medley che hanno condensato i successi più amati dell'artista.

Sono saliti sul palco con Emma anche amici e colleghi della scena urban: da Lazza per "Amore cane", Tony Effe in "Taxi sulla luna" e la coppia Olly e Jvli con la hit "Ho voglia di te". Tra i momenti più belli della serata il duetto con il king del rap Fabri Fibra: i due hanno cantato la nuova versione di "In Italia" pubblicata lo scorso febbraio.

Con il tour di “Emma in Da Town”, l'artista salentina ha dimostrato di non aver paura di reinventarsi, continuando a esplorare nuovi orizzonti musicali senza mai tradire la sua identità. «Sono disposta a vendere un pezzo di me per una vita lenta» canta al Forum e forse Emma riuscirà a trovare il tempo per quella lentezza tanto desiderata dopo i concerti di Roma e Bari.

La scaletta