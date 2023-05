Mare e musica con “Eolie Music Fest 2023”, dal 29 giugno al 7 luglio

Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli sono lo scenario unico al mondo di questo festival musicale Elisa in concerto durante l'edizione 2022 di "Eolie Music Fest" Redazione Sorrisi







Torna anche quest'estate l'evento musicale che permette di vivere la grande musica live cullati dal mare, in una scenografia naturale unica al mondo. La terza edizione di "Eolie Music Fest" si tiene da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio, nell'incantevole scenario delle isole Eolie (Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli).

"Eolie Music Fest" propone un calendario ricco di eventi unici, performance musicali esclusive e appuntamenti speciali, da vivere tra mare, terra e vulcani.

Ideata e curata da Marea Eventi, con la direzione artistica di Samuel Romano e la co-direzione di Andrea Biviano e con il patrocinio dalla Regione Siciliana, "Eolie Music Fest" unisce alla musica, sostenibilità e turismo consapevole.

Le giornate sono scandite dagli appuntamenti musicali con gli artisti che si esibiranno nelle baie di fronte alle isole Eolie a bordo di un iconico caicco turco lungo 27 metri: un palco itinerante senza eguali.

La line-up di quest’anno, che sarà svelata a breve, accoglierà grandi nomi della scena musicale italiana che proporranno set pensati in esclusiva per "Eolie Music Fest", esibizioni rese uniche proprio dallo scenario in cui saranno proposte.

Non solo appuntamenti in mare, ma anche a terra, in varie location da scoprire tra le isole di

Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli, per godere del fascino dell’arcipelago in tutte le forme e

con la musica sempre al centro.

Informazioni e biglietti

I biglietti per partecipare agli eventi in programma a terra e in barca per "Eolie Music Fest 2023" sono disponibili su TicketOne. È possibile acquistare i biglietti per il singolo evento oppure

sono disponibili anche soluzioni vantaggiose attraverso abbonamenti e pacchetti. Maggiori info

sul sito: https://www.ticketone.it/artist/eolie-music-fest/.