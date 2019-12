Ermal Meta: un nuovo album e un tour nei palazzetti nel 2021

12 Dicembre 2019 | 14:25 di Giulia Ciavarelli

Ermal Meta gioca di anticipo e annuncia a sorpresa il suo primo tour nei palasport previsto per la primavera 2021. Anticipato da alcuni misteriosi indizi sui social e la scomparsa di tutti i post su Instagram, il 12 dicembre alle ore 12.00 l'artista finalmente decide di rivelare tutto ai fan: sette date live nei più importanti palazzetti italiani che segnano un grande ritorno sul palco dopo i numerosi sold out delle ultime tournée.

«Non vedevo l’ora di dirvelo. Lo so di essere in largo anticipo, ma sarei scoppiato se me lo fossi tenuto per me ancora un po’ quindi ho pensato che il 12.12 alle 12.00 fosse semplicemente il momento X. Sarà il mio primo tour nei palazzetti e provo un mix di emozioni che non sono in grado di spiegare a parole. Lo farò in musica, come sempre» scrive il cantautore sui social rivelando anche del nuovo disco in lavorazione di cui, però, non sappiamo ancora nulla.

Le prevendite per i biglietti del tour, prodotto e organizzato da Mescal, Friends&Partners e Vertigo, saranno disponibili dalle ore 16.00 del 13 dicembre online sul sito di Ticketone e a partire da venerdì 20 dicembre alle ore 11.00, in tutti i punti vendita autorizzati.

LE DATE

3 marzo - PalaInvent, Jesolo (VE)

5 marzo - Mediolanum Forum, Milano

8 marzo - Palaflorio, Bari

13 marzo - PalaAlpitour, Torino

16 marzo - Nelson Mandela Forum, Firenze

20 marzo - Palazzo dello Sport, Roma

22 marzo - Unipol Arena, Bologna