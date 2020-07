Estate 2020: ripartono i concerti e i festival musicali in Italia

10 Luglio 2020 | 17:41 di Giulia Ciavarelli

L'estate 2020 sarà difficile da dimenticare: se lo scorso anno avevamo già una fitta lista di festival e concerti segnati in agenda, le nuove regole imposte a seguito dell'emergenza sanitaria hanno portato alla cancellazione della maggior parte degli eventi italiani, molti spostati direttamente al 2021.

In questa siuazione critica per gli addetti ai lavori, c'è chi ha provato a risollevare le sorti della musica dal vivo organizzando gli spettacoli con platee ridotte, posti assegnati e distanza di sicurezza.

Dai palchi immersi nella natura agli show in mezzo al mare fino alle città italiane, tanti gli artisti che sceglieranno di suonare dal vivo (e all'aperto) quest'estate: Max Gazzè, Francesca Michielin, Samuel, Raphael Gualazzi, Daniele Silvestri, Brunori Sas, Margherita Vicario, Nek, Francesco Gabbani, Colapesce e Dimartino e il pluripremiato Diodato. Per i festival musicali è stato più difficile mettere in piedi una rassegna conforme alle regole in vigore, tanti sono stati spostati all'anno che verrà mentre, per chi ha resistito, questa sarà un'edizione davvero speciale: ci saranno Viva!Festival, la rassegna Cuori impavidi organizzata da MI AMI e Magnolia, e Locus Festival per citarne alcuni.

Nella gallery abbiamo raccolto un mix tra artisti e rassegne musicali che andranno in scena in questi "strani" mesi estivi.

Cuori impavidi A salvare l'estate milanese ci pensa Cuori impavidi, la rassegna di concerti organizzata da MI AMI e Magnolia in collaborazione con Flowe che si svolgerà all'Idroscalo di Milano. Otto giovedì, da metà luglio agli inizi settembre, per tornare a sorridere e cantare sotto il palco. Generic Animal, Eugenio in Via di Gioia, Dardust, Pop X, Dente, Francesca Michielin e Vasco Brondi nell'attuale line up. I biglietti sono già disponibili qui.

Brunori Sas Il 2020 sarebbe stato per Brunori Sas l'anno dei live: se i sold-out del tour nei palazzetti sarà recuperato nei prossimi mesi autunnali e nell’estate 2021, Dario ha accettato l’invito a partecipare a quattro serate speciali insieme al suo gruppo di storici musicisti, quattro concerti acustici che si terranno in location fuori dal comune, principalmente in contesti naturali. Le date:

11 luglio - Champorcher (AO), MusicaStelle Outdoor // sold out

24 luglio - Lugo (RA), Ravenna Festival // sold out

26 luglio - Tarvisio (UD), No Borders Music Festival

2 agosto - Monte Cucco (PG), Suoni Controvento

Francesca Michielin «Vi capita mai che un sogno si realizzi quasi prima di diventare tale? Questo progetto, che fino a poco tempo fa non esisteva e non si sarebbe nemmeno potuto immaginare, si sta già trasformando in qualcosa di magico» scrive Francesca Michielin per annunciare Spazi Sonori, una serie di appuntamenti speciali che la vedranno impegnata dal mese di agosto in giro per i palchi italiani. Ci sono già date annunciate, ma altre potrebbero essere in arrivo. Le date:

6 agosto - Treviso, Suoni di Marca (Villa Margherita)

10 agosto - Udine, Piazzale Castello

27 agosto - Segrate (MI), Idroscalo

1 settembre - San Mauro Pascoli (FC), Acieloaperto (Villa Torlonia)

8 settembre - Fiesole (FI), Teatro Romano



Eugenio in Via Di Gioia «Sempre più concerti sempre più leggeri» scrivono gli Eugenio in Via di Gioia, pronti ad abbracciare i loro fan con alcuni appuntamenti dal vivo. La band torinese fa sapere che non saranno show caratterizzati da grandi allestimenti ed effetti speciale, ma piuttosto costruiranno una scaletta ad hoc per un pubblico seduto. Le date:

4 luglio - Bologna, Arena Puccini

23 luglio - Segrate (MI), Idroscalo

27 luglio - Cervere, Anfiteatro dell'Anima

30 luglio - Pistoia, Piazza Duomo

28 agosto - Galzignano Terme (Pd), Anfiteatro del Venda

Nek «Non sarà un tour, saranno poche occasioni speciali che mi faranno vivere il palcoscenico in una dimensione intima, semplice, essenziale. Niente band, niente scenografie. Vi guarderò negli occhi solo io con la mia chitarra» spiega Nek annunciando Solo: chitarra e voce, la serie di concerti che terranno impegnato l'artista nei prossimi mesi estivi. Le date:

28 luglio - Peccioli, Anfiteatro Fonte Mazzola

31 luglio - Ferrara Summer Festival

11 agosto - Majano, Festival di Majano

20 agosto - Castiglioncello, Castello Pasquini

21 agosto - Forte dei Marmi, Villa Bertelli

Daniele Silvestri «Ebbene sì...si suona! Quasi impossibile immaginarlo anche solo un mese fa. E sicuramente sarà diverso, più complicato, anomalo. Sarà una sfida. E proprio per questo sarà forse più emozionante, probabilmente irripetibile. Fatto sta che non vedo l’ora. Non riesco a immaginare come riusciremo a contenere i sentimenti con cui ci apprestiamo - finalmente - a ricominciare» riparte anche la musica di Daniele Silvestri con numerose date in giro per l'Italia appartenenti al La cosa giusta tour. Tutte le date qui



Locus Festival La musica non si ferma: pur di andare in scena, il Locus Festival ricostruisce un nuovo programma per "un'edizione limitata" che si svolgerà a Locorotondo (BA) dal 7 al 15 agosto. Tra gli headliner della rassegna ci saranno: Vinicio Capossela, Michael League e Bill Laurance, Niccolò Fabi, Calibro 35, Ghemon, Colapesce e Dimartino.



Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale dell'evento.

Francesco Gabbani Dopo averci tenuto compagnia sui social, Francesco Gabbani torna a suonare dal vivo: «Non ce l'ho fatta a rimanere a casa quest'estate. Sarò in tour con tutta la band per uno spettacolo inedito... acustico!» scrive al suo pubblico. Le date:

26 luglio - Majano (Ud), Festival di Majano

13 agosto - Castelnuovo di Garfagnana (Lu), Fortezza di Mont'Alfonso

22 agosto - Fossano (Cn), Piazza Castello



Viva! Festival Voliamo in Puglia per una delle garanzie estive in tema festival: nonostante i mesi difficili, Viva! Festival decide di ripartire e la splendida Valle d'Itria si popolerà di musica dal 6 al 9 agosto. Tra le presenze della quarta edizione ci saranno Massimo Pericolo, Nicola Conte, Populous, Sanja Markovic, Yaffra e Jima Fei.



Max Gazzè Ha ricominciato a suonare nella sua Roma ed è tra i primi artisti a rompere il silenzio post lockdown: Max Gazzè non ha intenzione di fermarsi e il suo calendario estivo si arricchisce di tante nuove date. Le date:

3 agosto - Benevento

7 agosto - Castelnuovo di Garfagnana, Fortezza di Mont'Alfonso

8 agosto - Cervere (Cn), Anfiteatro dell'Anima

9 agosto - Palmanova, Piazza Grande

11 agosto - Servigliano, Piazza Roma

6 settembre - Todi Festival

Colapesce e Dimartino «Questa estate porteremo in giro le canzoni de "I mortali", il nostro primo disco, in una versione altra. Sul palco con noi Kwsk Ninja»: anche la coppia di amici e scrittori formata da Colapesce e Dimartino sarà in giro per l'Italia. Tutte le date dei concerti



Diodato Tra i protagonisti di questa insolita estate musicale c'è sicuramente Diodato, il vincitore del Festival di Sanremo, David di Donatello e Nastri D'Argento. Il pluripremiato artista sarà in giro con I concerti di un'altra estate, una preziosa occasione per tornare a viaggiare insieme alla musica e per goderne in un “qui e ora” universale. Tutti le date e i biglietti

Margherita Vicario Dopo l'uscita di "Piña Colada", Margherita Vicario è pronta per presentarlo live ai suoi fan in un nuovo tour estivo: gli spettacoli sono prodotti da DNA Concerti e la vedranno esibirsi nei più prestigiosi festival e rassegne d’Italia. La lista dei concerti estivi



Tones on the stones "Before and after": si intitola così l'edizione speciale di Tones on the Stones, il festival piemontese dedicato alle arti performative che si svolgerà anche nel 2020 dal 19 al 26 luglio nella meravigliosa Val D'Ossola. Tra gli ospiti ci saranno il visionario della musica elettronica Nicolás Jaar, il jazzista italiano più famoso al mondo Paolo Fresu, il duo serbo tedesco Willikens & Ivkovic e Joseph Tagliabue figura di spicco della scena alternativa italiana. Per il programma dettagliato e i biglietti vi rimandiamo al sito ufficiale.



Color Fest «Inseguiamo la musica da otto anni e lei non si è mai fermata, non ci ha mai tradito. Grazie alla musica abbiamo riso e abbiamo pianto. Abbiamo amato e siamo cresciuti. Abbiamo conosciuto migliaia di persone, girato l'Italia, incontrato artisti, e abbiamo conosciuto anche te. Durante questi mesi difficili le nostre teste non hanno mai smesso di suonare» scrivono gli organizzatori sui social per annunciare l'edizione 2020 di Color Fest, in scena dal 12 e 13 agosto all'Agriturismo Costantino, a pochi chilometri da Maida. A salire sul magico palco del caratteristico paesaggio calabrese ci saranno Colapesce e Dimartino, Giovanni Truppi e Fadi.



Indiegeno Fest La settima edizione di Indiegeno Fest 2020 si farà: il festival organizzato da Leave Music quest’anno si terrà in forma ridotta per poter garantire la completa sicurezza nonostante l’emergenza sanitaria. Il primo ospite ufficiale della kermesse è Diodato: suonerà in una location dal valore storico inestimabile come il Teatro Greco di Tindari, in un orario insolito, le 4 del mattino, ma più che mai suggestivo come l’alba. Tutte le informazioni sul sito ufficiale dell'evento.



Samuel Samuel trasferisce la sua musica nelle acqua delle Isole Eolie: nel mese di luglio, infatti, il leader dei Subsonica partirà con un viaggio musicale molto speciale composto da tre live-set a cui il pubblico potrà assistere a bordo della propria imbarcazione. Agli show on-board seguirà un tour estivo sulla terraferma che toccherà ad agosto le città di Arezzo, Biella, Sassari, Lignano e Norcia. Tutti i dettagli sul sito ufficiale dell'artista.



Raphael Gualazzi Dopo la partecipazione a Sanremo e un tour nei teatri rimandato al 2021, Raphael Gualazzi riparte dagli appuntamenti estivi di Ho un piano tour. Contesti suggestivi, location all'aperto naturali e urbane sono le premesse per un ritorno alla musica da non perdere. Tutte le date qui

