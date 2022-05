Fedez e J-Ax insieme per “Love MI”, concerto benefico il 28 giugno a Milano

Tanti gli artisti ospiti dell'evento che sarà trasmesso in diretta su Italia 1 J-Ax e Fedez Antonella Silvestri







Dopo la clamorosa litigata di quattro anni fa, Fedez e J-Ax si sono parlati e sono tornati amici. E hanno fatto pace anche nel segno della solidarietà con un concerto benefico che si terrà il 28 giugno a Milano in piazza Duomo a partire dalle 18,30.

“Love Mi”, questo il titolo dell’evento gratuito, patrocinato dal comune di Milano, sarà trasmesso in diretta da Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. A salire con lui sul palco ci sarà J-Ax con cui Fedez ha condiviso tanti successi e un indimenticabile concerto a San Siro. I fondi raccolti saranno donati dalla Fondazione Fedez E.T.S. a TOG - acronimo di Together To Go, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali infantili e sindromi genetiche con ritardo mentale.

Per questa iniziativa, Fedez ha pensato di coinvolgere J-Ax. Ma come ha fatto a riallacciare i rapporti con il collega? Fedez lo ha spiegato nel corso della presentazione alla stampa di “Love mi” che si è tenuta il 23 maggio a Palazzo Reale e alla quale hanno preso parte, oltre ai due rapper, Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del comune di Milano, Antonia Madella Noja, segretaria generale della fondazione Tog e Clemente Zard di Vivo Concerti.

«Mi aveva bloccato il numero su Whatsapp e se lo era pure dimenticato. Ma siamo riusciti a farglielo sapere e la prima telefonata è durata sei ore. Avevamo tante cose da raccontarci» racconta Fedez. J-Ax dà la sua versione: «La mia reunion con Fede non dipende dal concerto. E non è neanche dipesa dalla sua malattia, perché ci eravamo sentiti prima che gli venisse diagnosticata. Appena ci siamo chiariti lui mi ha parlato dell'attività dell’associazione, che io conoscevo già».

«Sono felicissimo di avere dedicato le mie energie a questa iniziativa e, dopo questa esperienza, mi impegnerò a fare sempre di più» dichiara Fedez che non si è sottratto alla domanda sulle sue attuali condizioni di salute. «Mi ritengo davvero fortunato. È arrivato l'esame istologico. Il tumore era molto raro - quello che aveva colpito anche Steve Jobs - e la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire "tanto c…". È stato un intervento importante. Mi hanno tolto duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino, ma sto facendo attività fisica e mi ritengo molto fortunato. La malattia non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non mi sono dovuto sottoporre alla chemioterapia. Al novanta per cento posso dire che va tutto bene».

Il progetto musicale benefico del 28 giugno non solo segna la reunion della coppia che, nel 2018, andò fortissimo con “Comunisti col Rolex” e poi a San Siro, ma porterà sul palco tanti artisti e cantanti emergenti. In scaletta Tananai, Rhove, Paky, Dargen D'Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Myss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Rose Villain, Tedua, Rosa Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada, Mydrama. Nel cast ci saranno altri nomi che verranno svelati più avanti.