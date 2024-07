Fenomeno Taylor Swift: «Non vedevo l’ora di fare festa con gli italiani!»

Brillante, simpatica e instancabile: 65mila persone per la prima data a San Siro della popstar d'America Giulia Ciavarelli







Chi non conosce bene la storia e la carriera di Taylor Swift, in queste ore si è posto un'unica domanda: qual è il segreto del suo successo? Perché piace così tanto? Venerata da molti, non compresa fino in fondo da una buona parte di pubblico, è indiscutibilmente la popstar più popolare e influente del pianeta in grado di catalizzare su di sé la stampa, spostare i PIL dei Paesi e influenzare i voti politici dell’intera America. Non c’è una formula magica per comprenderne bene l’origine, per capire perché oltre 65mila persone si sono riunite il 13 luglio a San Siro, ma c’è un punto di partenza: gli/le swifties.

Premi, numeri da capogiro e una lista di record da far invidia alle stelle del pop più navigate, eppure parte della sua narrazione vincente spetta ai fan: dagli esordi country al successo sui social e il boom live, tutti elogiano l’artista per la bellezza e l’introspezione dei suoi testi. «C’è sempre una parte di me, della mia vita. Le canzoni di Taylor mi aiutano tanto, a volte non riesco a esternare i miei sentimenti e lei lo fa per me» ci dicono delle ragazze giovanissime che incontriamo fuori San Siro a poche ore dall’inizio dello show. Altre, coloratissime e con un look studiato ad hoc, sottolineano che «intanto è una donna con un cervello pensante, girl power!».

«È come noi, con i suoi testi mi fa sentire apprezzata»: la voce di una generazione che, oltre al talento, cerca nel suo idolo musicale anche empatia, gentilezza e ascolto. Taylor è una nostra amica, una sorella maggiore che non ha smesso di crescere insieme a chi le vuole bene: «C’è sempre una nuova sfida, un racconto diverso da creare» dice in “Miss Americana”, il documentario di Netflix a lei dedicato. E ancora: «Leggere i testi delle canzoni è come aprire il mio diario segreto».

La regina d’America non è un'icona sexy, non ha grandi hit commerciali in repertorio, non è considerata “cool” ma è “una di noi”: conserva la sua simpatia, l’empatia e una spiccata sensibilità che avvicina gli ascoltatori alla sua persona, e non solo alla musica. L’artista si racconta senza filtri e mostra le sue fragilità: parla dei problemi di salute, del rapporto conflittuale con il corpo, delle delusioni d’amore. La sua “umanità” ha colpito nel cuore di diverse generazione, a cui forse mancava un punto di riferimento.

Le immagini dello show

«Ciao Milano, è un piacere conoscervi» esordisce nella prima delle due date milanesi, e lo stadio trema. Ci troviamo davanti un palco monumentale composto da una lunga passerella e delle piattaforme mobili che permettono di avere una buona visibilità da ogni angolo dello stadio. “Cruel Summer” è solo l’inizio di una scaletta composta da 45 canzoni e nove ere, tutte con i propri oggetti scenici, cambi di costumi ed effetti visivi. «Non vengo qui da 13 anni, prometto che non farò più passare così tanto tempo, guardavo la lista delle città e pensavo che non vedevo l’ora di fare festa con voi italiani» ammette dopo aver suonato le prime canzoni.

Grazie ai bracciali luminosi, in stile Coldplay, San Siro si illumina di colori mentre la regina del pop ci stupisce con dieci cambi d’abito: tra i tanti, body scintillante per la “Lover era”, abiti da principessa per i momenti acustici, il body di pailletes con il disegno del serpente nella “Reputation era” ma anche t-shirt e pantaloncini durante la “Red era”. La popstar non accusa stanchezza, non fa pause e l’esecuzione vocale è perfetta (forse troppo?).

A due ore dall’inizio assistiamo a un momento molto tenero tra lei e il pubblico: il rumore assordante degli applausi non le permette di iniziare la canzone, allora alza lo sguardo, si emoziona e osserva in silenzio quello che sta succedendo davanti a lei. Siamo italiani, e non possiamo dedicarle un “sei bellissima”: «Grazie, non me l’ha mai detto nessuno in tutta la mia vita!». E poi il momento più atteso con le "surprise songs": «È una nuova tradizione che ho inaugurato con questo tour» dice prima di imbracciare la chitarra ed eseguire un mashup di “The 1” e “Wonderland” e “I almost do” con “The moment we knew”.

L’artista insieme ai suoi performer e la band salutano il pubblico con "Karma", tre ore e mezza sono volate, anche per i tanti fan rimasti fuori dallo stadio che hanno ascoltato e ballato il concerto tutti insieme. Cosa si inventerà Taylor Swift dopo lo straordinario successo dell'"Eras Tour"? Stasera si replica, questa è l'unica certezza.