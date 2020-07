Francesca Michielin annuncia nuove date per l’estate 2020

"La musica non si ferma" è ormai lo slogan della cantante, che torna live questa estate in alcuni "spazi sonori" speciali

03 Luglio 2020 | 14:49 di Cecilia Esposito

"La musica non si ferma" è ormai lo slogan, ma anche un incoraggiamento, di Francesca Michielin, che in questo momento così difficile per i lavoratori e gli artisti del settore ci vuole ricordare quanto sia importante la musica italiana, per il paese e per le persone. Ed è proprio con questo grido di battaglia che annuncia "Spazi Sonori", una serie di appuntamenti speciali che la vedranno nei prossimi mesi estivi sui palchi di alcune tra le più suggestive location del nostro Paese, tutto in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni governative.

«Ma non ho nessuna intenzione di lasciarvi soli quest’estate, quindi ho pensato ad alcuni appuntamenti molto speciali e intimi proprio vicino a voi» ha affermato la cantautrice sui suoi social, annunciando le date di questo viaggio musicale nell'estate italiana. Lo show durerà oltre un'ora, con arrangiamenti inediti creati appositamente da Francesca, che sarà accompagnata sul palco dal polistrumentista Francesco Arcuri ed Ernesto Lopez alle percussioni: atmosfere electro-pop, ma anche sonorità dal sapore orchestrale, rock-urban multiculturale e drumpad e synth per colorare il tutto, spaziando dalle canzoni più famose della sua carriera ai più recenti singoli dell’ultimo album "Feat (Stato di Natura)".

Intanto, le date da segnare sono queste, ma altre potrebbero essere in arrivo.

Le date

Giovedì 6 agosto 2020 – Treviso, Suoni di Marca (Villa Margherita)

Lunedì 10 agosto 2020 – Udine, Piazzale Castello

Martedì 1 settembre 2020 – San Mauro Pascoli (FC), Acieloaperto (Villa Torlonia)

Martedì 8 settembre 2020 – Fiesole (FI), Teatro Romano