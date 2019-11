Francesco De Gregori e Antonello Venditti insieme per un concerto all’Olimpico

22 Novembre 2019 | 11:06 di Giulia Ciavarelli

«Siamo romani e amiamo questa città» dicono Francesco De Gregori e Antonello Venditti dopo aver annunciato un grande evento che vedrà la luce nel 2020. A sorpresa, i due cantautori romani che hanno segnato la musica italiana annunciano un evento musicale imperdibile: la data da segnare è il 5 settembre 2020, il palco quello dello Stadio Olimpico di Roma. La notizia è stata resa ufficiale durante la quinta puntata di X Factor 2019, dove gli artisti si sono esibiti con "Bomba o non bomba" e "La storia siamo noi".



De Gregori e Venditti cominciano a collaborare poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria, scrivono le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con "Theorius Campus": Antonello incide “Roma Capoccia”, subito un grandissimo successo, e Francesco “Signora Aquilone”. Un disco che sancì per entrambi l’inizio del percorso artistico.

Due personalità differenti, ma affini. Due stature artistiche diverse, ognuna con la sua poetica. Dopo 50 anni i cantautori romani tornano insieme da protagonisti sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, nella loro città, dove tutto iniziò, nella cantina della loro musica.



I biglietti per l’evento saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di venerdì 22 novembre sul sito di Ticketone e dalle ore 11.00 di venerdì 29 novembre nei punti vendita abituali.