Francesco De Gregori e Checco Zalone sono una squadra “bravissimi”!

Stefania Zizzari







Francesco De Gregori e Checco Zalone insieme sul palco: la strana, imprevedibile coppia che non ti aspetti, ma che funziona. Eccome se funziona. “De Gregori Zalone – Voce e piano (& band)” è lo spettacolo che ha debuttato mercoledì 5 giugno alle Terme di Caracalla a Roma e che si replica domenica 9: due concerti-evento prodotti da Friends&Partners.

L’attesa era tanta: ieri sera non c’era una sedia vuota, tutti gli oltre 5 mila posti occupati. Alle 21.15 Checco Zalone sale sul palco, si siede al piano e attacca il “Deborah’s theme” di Ennio Morricone. Poi scherza col pubblico: «Quanti di voi sono qui solo per De Gregori? E quanti sono qui per me? Dai, sono pure dimagrito…». E parte a suonare e cantare “Piano bar”. A metà canzone entra in scena De Gregori, occhiali scuri e cappellino da baseball in testa, e finiscono il pezzo insieme. E Zalone ridendo: «Francesco, per la prima volta dovrai spiegare le tue canzoni, perché il mio pubblico è più facoltoso del tuo, ma più ignorante…».

Si va avanti con “Il cuoco di Salò” sempre di De Gregori, e poi con “Storia di Pinocchio” di Nino Manfredi. Zalone al piano, dove dimostra di essere un musicista raffinato, accompagna Francesco e canta con lui. A questo punto Checco introduce uno dei pezzi capolavoro di De Gregori così: «L’idea di dividere in parti uguali il cachet di questa sera mi ha fatto soffrire, poi ho pensato che Francesco ha scritto “Rimmel” e ho accettato». Si continua, così, tra canzoni e battute, con il pubblico in delirio, tra emozioni e risate. I successi di De Gregori, da “Titanic” a “La leva calcistica della classe ‘68” (con una struggente parte di Francesco che suona l’armonica), da “Buonanotte fiorellino” a “Sempre e per sempre” si alternano a quelli di Zalone come “Alejandro”, “Poco ricco”, “Immigrato”, che travolge il pubblico e Checco: «Vedete che le canzoni le so scrivere pure io?». E poi “La Prima Repubblica” (una esibizione, dei due insieme, da incorniciare) e “Angela”, cantata da tutti. Il duetto di “Gli uomini sessuali” è esilarante, De Gregori si diverte e si vede. E per introdurre la sua “Pezzi di vetro” scherza: «Ora c’è una canzone triste, l’avrò scritta io? Ovviamente!». In scaletta c’è anche “Giusto o sbagliato”, il pezzo scritto dai due per il loro album “Pastiche” uscito ad aprile. Le due ore di spettacolo filano via in un soffio. Si chiude, per il gran finale, con “La donna cannone”. I due si abbracciano, ringraziano il pubblico e chiudono così: «Grazie di essere venuti qua, di averci battuto le mani. Parlatene in giro. Siamo una squadra “bravissimi”!».

E per vedere la squadra “bravissimi” c’è al momento solo un’altra occasione, quella del 9 giugno, sempre a Caracalla. Per ritrovare Francesco De Gregori invece c’è la possibilità di farlo dal 29 ottobre al 23 novembre 2024 con 20 concerti al Teatro Out Off di Milano dal titolo “Nevergreen (Perfette sconosciute)”, una serie di live intimi, con soli 200 spettatori a sera, con in scaletta, tra gli altri brani, anche pezzi meno conosciuti del suo infinito repertorio.