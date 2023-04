Gabry Ponte annuncia una grande festa

Il dj italiano si regala una notte indimenticabile per festeggiare i venticinque anni di carriera Giulia Ciavarelli







Non è mai troppo presto per segnarsi sul calendario una data importante: sabato 27 gennaio 2024. Il giorno del suo cinquantesimo compleanno, Gabry Ponte sceglie di festeggiare annunciando una grande festa che si terrà il prossimo anno al Mediolanum Forum di Milano: «La metà di questi anni l'ho passata con voi dietro la consolle a farvi ballare, siamo cresciuti insieme» dice rivolgendosi ai fan sui social.

«Facciamo una festa pazzesca, mai vista» aggiunge il dj e producer italiano che dà appuntamento al pubblico per una notte unica e indimenticabile. Un compleanno bis, non solo per i suoi cinquant'anni ma anche per i venticinque di carriera: uno spettacolo nel quale ripercorrerà la sua incredibile carriera attraverso le sue hit più famose, da “Blue (da ba dee)” con gli Eiffel 65 all'ultimo singolo “Thunder”.

I biglietti per l’evento saranno disponibili in presale dalle ore 11.00 di mercoledì 26 aprile su My Live Nation e dalle ore 11.00 di giovedì 27 aprile su Ticketone, Ticketmaster e VivaTicket.