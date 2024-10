Gabry Ponte: «Il prossimo anno faremo una grande festa a San Siro!»

Il 28 giugno il dj farà ballare il pubblico in uno stadio. Lo abbiamo incontrato Giulia Ciavarelli







«Sta succedendo davvero?» ci dice sorridendo Gabry Ponte, eppure lui di palchi ne ha calcati tanti in tutto il mondo. L’emozione di essere il primo dj della storia a suonare allo stadio San Siro deve essere diversa: «Il 28 giugno 2025 sarà una figata, davvero! Ogni volta che la ripeto stento a crederci, non l’avrei mai immaginato».

Lo incontriamo nella sua “tana” musicale dove «spendo la maggior parte del tempo quando non sono in tour»: c’è una grande consolle, tantissime cuffie e… il nostro Telegatto in bella vista! Lo prende dalla teca, dove sono esposti tutti i cimeli ricevuti durante la sua lunga carriera, e ce lo mostra al termine della nostra chiacchierata: «Ha fatto un lungo viaggio per essere qui, quest’estate è stato bello riceverlo in Puglia durante “Battiti Live”».

«I concerti all’Unipol Forum di Milano, dove ho celebrato i 25 anni di carriera, mi hanno spinto a fare questo grande passo. Non mi riferisco ai numeri ma al calore della gente e alle diverse generazioni che hanno ballato con me quelle sere. Quando si è spenta la musica, sono sceso e ho sentito delle fan che gridavano “San Siro, San Siro!”» racconta. Da qui l’idea di suonare lì ed essere il primo dj nella storia a far ballare uno stadio intero!

Dopo tutti questi anni di carriera, come si fa a rimanere con i piedi per terra? «È molto complicato oggi ma avere le persone giuste al proprio fianco è fondamentale, per me lo è stata mia moglie. Poi cercare sempre l'originalità non copiando ciò che funziona ma avere il proprio sound e stile».

Dal 22 ottobre sono aperte le prevendite di "San Siro Dance" ,su Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket e punti vendita abituali.