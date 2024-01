Gabry Ponte: «Vado a caccia di suoni per far divertire la gente»

Alla vigilia dei suoi attesissimi concerti ci racconta la vita da dj e produttore musicale di successo. E oggi fa anche il papà... Alessandro Alicandri







Ci sono celebrazioni che non hanno il sapore della nostalgia ma si proiettano nel futuro con l’idea che il meglio debba ancora venire. Gabry Ponte festeggia 25 anni di carriera suonando per la prima volta nei palazzetti a partire dal 27 gennaio a Milano, poi nella sua Torino, Bologna e a giugno a Roma. Dagli esordi con gli Eiffel 65 fino alla carriera solista, passando dall’esperienza come giudice ad “Amici” nel 2020 (e da una collaborazione sulle pagine di Sorrisi con una rubrica sulle canzoni più amate), parliamo con l’uomo che da oltre due decenni fa ballare il mondo.

Gabry, si può dire che quella nei palazzetti sarà la sua più grande festa di sempre?

«Si può dire, anche se stiamo organizzando ancora tanti dettagli quindi, ve lo dico con grande onestà, non so di preciso cosa accadrà (ride). Quello che so è che partiremo dal passato per arrivare al futuro: suonerò anche brani mai fatti sentire».

Davvero?

«Fa parte del mestiere. Per un deejay e produttore musicale ogni occasione è buona per “testare” nuova musica, capire se al pubblico piace».

“Blue” all’inizio però non piaceva molto...

«Già. Era un brano fuori dagli schemi che nell’ottobre 1999, quando la lanciammo con gli Eiffel 65, svuotava le piste invece di riempirle. Era strana, cantata in modo strano. Poi, con un po’ di fortuna, è arrivata alle orecchie del mondo».

L’ha presa “in prestito” di recente David Guetta.

«Sì. David lo incontrai un po’ per caso dietro le quinte di un evento, e mi disse che aveva provato a fare un brano con Bebe Rexha campionando “Blue” (usandone la melodia, ndr). Ho sentito una demo, mi piaceva. Dopo quattro anni, sottolineo quattro, ho ricevuto una sua mail con scritto: “Ciao, ti ricordi di quel brano? Tra due settimane la voglio pubblicare con il titolo I’m good (Blue)”».

Lei accetta facilmente che usino suoi brani?

«Dico tanti no, ma ascolto tutto quello che mi inviano. Il compito, che è lo stesso di quando io campiono brani altrui, è di fare in modo che non sia solo un’operazione furba, ma di cuore».

Si può lavorare così?

«Sì. Quando suono i pezzi mi tremano ancora le mani quando “incastro” i suoni, creo qualcosa che mi esalta e mi fa stare bene».

In passato si è mai montato la testa?

«Mai. Vengo da una famiglia con un papà molto, molto severo. Non sono mai stato rock’n’roll ma a 25 anni, anzi, ero ancora un po’ “stupidino”, mi era concesso dall’età. Poi proprio da uno dei nomi più in vista del rock ho capito quale era la strada da seguire».

Da chi?

«Da Bono degli U2. Lo incontrai agli esordi in Germania, dietro le quinte di una trasmissione simile al nostro Festivalbar, “The dome”. Giravo i corridoi e incrociandomi mi salutò, prima ancora che potessi capire che era lui. Non ci potevo credere, pensavo avesse sbagliato persona... Così ho capito che chi è davvero grande non ha bisogno di “tirarsela”. Mi ha profondamente colpito».

L’altro incontro che ha cambiato la sua vita?

«Quello con Albertino a Radio Deejay. La musica elettronica per il grande pubblico l’ha portata lui, tra i primi in Italia, con il “Deejay Time”. Quando mi ha voluto, è stata una svolta assoluta».

Ha fatto pochissima tv, ha sempre avuto un profilo basso, non è sempre agli onori delle cronache, di lei si parla sempre solo per la musica, ma il pubblico le vuole un bene dell’anima. Come se lo spiega?

«Se fai divertire ed emozionare le persone, ed è questa è la tua priorità, succede quello che è successo a me: quando sei nei momenti più difficili della tua carriera, la gente continua a volerti bene. Invece di abbandonarti al tuo destino, ti aiuta».

Lei conta gli anni della sua carriera dal lancio di “Blue”, ma quando ha iniziato veramente?

«Avevo 16 anni e da poco tempo mi ero appassionato ai giradischi. In settimana giravo con gli amici i negozi, non solo della mia città ma d’Italia, alla ricerca di brani e album sconosciuti. Andavo a caccia di suoni, insomma. E nei weekend suonavo al “Charleston” di Torino».

Come si sentiva?

«Un operaio della notte, al pari di qualsiasi mestiere che si fa quando tutti gli altri dormono. Gli occhi non erano su chi suonava, ma su quello che facevo ascoltare. Cercavo non solo di “mettere musica” ma di creare un marchio che mi distinguesse».

Lei racconta di valutare tutte le collaborazioni con attenzione, ma c’è qualche artista che ha corteggiato e che le ha sempre detto di no?

«Il mio sogno proibito è far risuonare un pezzo degli ABBA ma non c’è mai stato verso. Ci ho provato, ma loro sono gelosissimi».

Lei invece è gelosissimo della sua vita privata, ma si faccia dire una cosa: sua figlia Alice è uno spettacolo. Nelle poche foto che pubblica sui social, sembra una bambina tanto felice.

«Credo proprio che lo sia. So di essere un personaggio pubblico, ma tengo molto alla mia privacy, quindi aspetto a farlo quando ho semplicemente piacere. Alice ha 2 anni ora e questo Natale ha visto per la prima volta la neve. Era pazza di gioia!».

Nel 2023 ha pubblicato tanti brani. Nel 2024?

«C’è la possibilità che siano di più. Parto dal presupposto di farlo soprattutto per gli altri deejay, più o meno in erba come lo ero io più di 25 anni fa. Mi piace l’idea, anche un po’ romantica, che ovunque si balli ci sia sempre mio materiale nuovo per far divertire la gente. È la ragione per cui faccio tutto questo».