Gazzelle al Forum: «È come se vi conoscessi uno per uno»

«Vi voglio bene, davvero»: dopo l’esperienza sanremese, l’artista torna a salutare il suo pubblico con tour nei palasport italiani Giulia Ciavarelli







«Ogni volta che vengo a Milano, venite anche voi!» esclama guardando il Mediolanum Forum illuminato, è il primo di tanti ringraziamenti che Flavio Pardini, in arte Gazzelle, continua a rivolgere al suo pubblico. Sembrerebbe quasi, dopo sette anni di carriera, che sia ancora sorpreso di vedere tutte quelle persone lì per lui, per le sue canzoni, per stare bene.

Dallo stadio Olimpico ai palasport di tutta Italia, il cantautore romano fa il suo ritorno dal vivo a un mese di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Tutto qui”, una ballata d’amore nostalgica che ha conquistato la dodicesima posizione e l’affetto del pubblico televisivo.

Si intravedono tantissime mani alzate quando Gazzelle domanda «Chi di voi è già venuto a uno dei miei concerti?»: c’è chi lo ha scoperto dopo le sue performance sanremesi, ma una gran fetta di spettatori lo conosce già molto bene. Al Forum c’è il pubblico di Flavio, quello che lo ha seguito dagli esordi con “Superbattito” (2017), non ha mai smesso di amarlo in “Punk” (2018) e ha inserito nella playlist successi come “Sopra”, “Scintille” e “Zucchero Filato”.

Jeans, occhialoni scuri e sneakers bianche: Gazzelle fa il suo ingresso sul palco esclamando «Daje regà, famo un po’ di caciara», il pubblico è già tutto in piedi per “Fottuta canzone”, il primo brano della lunga scaletta composta da 31 canzoni. Un concentrato del suo repertorio che sanno tutti a memoria: a cantarlo ci sono tanti gruppi di amici e amiche, coppie di fidanzati e qualche genitore che si è fatto coinvolgere dai gusti musicali dei propri figli.

Le immagini del concerto

Il concerto di Flavio è un abbraccio collettivo, sincero e autentico: senza alcuna scorciatoia e con una lunga gavetta alle spalle («Sono orgoglioso di me e di dove sono arrivato»), l’artista ha trovato il modo, tramite la sua musica, di coinvolgere chi lo ascolta e scrivere brani in cui identificarsi è davvero facile. Storie di vita, di amori complicati e non corrisposti, di momenti felici, di relazioni umane, di trentenni in crisi: «Scrivo in un unico modo: mi analizzo, unisco i puntini e poi vedo quello che ne esce».

E al Forum è accaduto qualcosa di magico: nel primo tempo del live si canta “Vita paranoia”, “Sbatti”, ma anche “Scusa” e “NMRPM”, uno dei primi singoli della carriera di Gazzelle. Ad accompagnare i brani c’è un grande ledwall diviso in tre parti, su cui scorrono visual colorati, i testi delle canzoni e i volti del pubblico. Poche parole, ma dosate al momento giusto: tra una canzone e l’altra, Flavio tira fuori quella simpatia che lo rende buffo, divertente e autentico. «Domani ti laurei? E chi se ne frega! No scherzo, sono contento. Questa cosa ti rende felice?» chiede a una ragazza in prima fila prima di ripartire con un set acustico di quattro brani.

«Chi è venuto a questo concerto per spurgare le proprie lacrime, d'ora in poi può farlo!»: dopo aver sorseggiato un gin tonic, Gazzelle ricomincia con “Meglio così”, “Sopra”, ma anche “Punk”, “Tutta la vita” e “La prima canzone d’amore”. Quest'ultimo brano appartiene alla tracklist del disco “Dentro”, ce lo aveva descritto come «un brano d’amore dolce, puro e iniziato da poco. È una dedica scritta per una persona».

I telefoni, che per tutta la serata sono stati sempre in modalità video, si sono trasformati in torce proprio sul finale: un Forum illuminato canta “Tutto qui”, la canzone di Sanremo 2024, “Destri” e “Non sei tu”. «Dai facciamo il bis, che ne dici di Torino?» dice una ragazza alla sua amica in coda all’uscita del Forum: è proprio vero, alla fine si torna sempre dove si è stati bene.