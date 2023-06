Gazzelle debutta all’Olimpico: «Grazie, è stato il giorno più bello della mia vita»

Il cantautore romano si è esibito nello stadio della sua città con tanti ospiti, da Marco Mengoni a Ligabue, e oggi ha annunciato il tour nei palazzetti Carmen Pugliese







Gazzelle ha debuttato allo Stadio Olimpico di Roma, la sua città, ieri venerdì 9 giugno. E noi c’eravamo. «Se penso che sei anni fa suonavo al Monk (un club della Capitale, ndr) che è un posto piccolo e a me sembrava enorme- racconta emozionato il cantautore ai suoi 47000 spettatori- e adesso sto qui in questo posto enorme che sembra ancora più grande... è strano come cambino le cose velocemente. Non sono uno che si prepara i discorsi e in questo momento non riesco proprio a dire niente, perchè è una cosa incredibile vista da qui!».

Jeans, giacca over e gli immancabili occhiali da sole neri, Gazzelle è rimasto Flavio Pardini, suo nome all’anagrafe. Senza mai smentire se stesso, a partire dall’acclamato album “Superbattito” (2017) ha costruito un rapporto speciale con i fan che ieri sera sono arrivati da tutta Italia per festeggiare con lui. Ed è a loro che già dopo le prime canzoni “Meglio così”, “Vita paranoia”, “Sbatti” si rivolge: «Grazie regà, vi voglio bene». Frase che ripeterà spesso sul palco.

Il primo ospite a raggiungerlo è Marco Mengoni, insieme cantano “Il meno possibile” e alla fine il vincitore di Sanremo 2023 gli ricorda: «L’anno scorso stavamo qui al mio concerto, e tu dicevi bello l’Olimpico, chissà se lo farò mai. Eccolo, sta qui, è tutto per te!».

Si alternano, poi, brani nostalgici come “Non mi ricordi più il mare” o “Zucchero filato”, insieme a “Blu”, “Coltellata”, “Non lo dire a nessuno”. Ma c’è anche spazio per altri ospiti, da Mara Sattei con cui canta “Tuttecose” a Fulminacci per “Milioni” (che fa parte dell’ultimo album “Dentro”), e ancora Mobrici per cantare “Sette”. L’ultimo ospite è Ligabue, che dal palco Gazzelle definisce “il suo mito”, insieme cantano “L’amore conta”.

«Stasera ci sono anche i miei genitori, senza di loro non ci sarebbe stato tutto ciò, questa canzone è dedicata a loro» specifica prima di intonare “Coprimi le spalle”.

Ma le dediche non finiscono qui, perchè poi arriva “La prima canzone d’amore” e a fare da sfondo è il testo del brano che appare come una lettera scritta a mano, «Ilaria, sei l’amore della mia vita» dice a cuore aperto dal palco alla fidanzata.

A chiudere sono “Quella te”, “Destri” e “Non sei tu”. «Grazie, penso che questo sia il giorno più bello della mia vita» afferma con voce strozzata e senza più trattenere le lacrime. I sogni si realizzano. E Gazzelle ora lo sa.

Ma le sorprese non finiscono qui, perchè il cantautore romano ha appena annunciato il tour nei palazzetti. Ecco le date:

PALASPORT 2024 - DENTRO X SEMPRE

Venerdì 8 marzo 2024 || Padova @ Arena Spettacoli Padova Fiere

Mercoledì 13 marzo 2024 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 16 marzo 2024 || Eboli (SA) @ PalaSele

Giovedì 21 marzo 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Domenica 24 marzo 2024 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Mercoledì 3 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 7 aprile 2024 || Torino @ Pala Alpitour

Apertura prevendite online: lunedì 12 giugno – ore 14:00