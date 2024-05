Geolier inaugura il “Road to Battiti” a Foggia

Sorrisi è media partner della kermesse, che vedremo a giugno su Canale 5: siamo stati alla prima tappa con l'artista napoletano, ecco com'è andata Giulia Ciavarelli







L'estate musicale prende forma con l'inizio della lunga avventura targata Radio Norba: quest'anno torna l'imperdibile appuntamento con "Radio Norba Cornetto Battiti Live", la kermesse che vede gli artisti italiani esibirsi in alcune delle più belle località pugliesi. Novità di questa 22esima edizione è la messa in onda su Canale 5 a partire dalla fine del mese di giugno.

Sorrisi, media partner dell'evento, seguirà anche il "Road to Battiti": dieci "performance on the road" nel cuore della Puglia con i grandi protagonisti dell'estate italiana, che saranno prima ospiti in radio e poi sul palco per cantare le loro hit.

A inaugurare il lungo viaggio musicale è Geolier, arrivato a Foggia direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli dove ha iniziato le prove dei maxi concerti sold out di giugno: «Speriamo vada tutto bene! Sono contento, sto preparando lo show e non vedo l'ora di esibirmi» ci ha raccontato poco prima della diretta radiofonica.

«Foggia mi ha dimostrato sempre tanto calore e affetto»: già dal primo pomeriggio, infatti, tantissime persone erano presenti in piazza Cavour per assicurarsi un posto in prima fila e assistere allo show serale. Telefono alla mano pronti a immortalare il loro idolo, molti giovani si sono radunati davanti al truck di Radio Norba in attesa dell'intervento radio dell'artista napoletano.

Prima del suo arrivo, il nostro vicedirettore Ezio Genghini ha ufficializzato la partnership: «Ringraziamo Radio Norba, per il secondo anno siamo media partner e ne siamo davvero felici! Quest'anno siamo presenti dal primo momento e seguiremo tutte le dieci tappe del "Road to Battiti". Con lo show di Geolier possiamo dire che...l'estate è già iniziata!».

Dopo gli immancabili selfie con i fan, Geolier si è spostato sul palco principale per registrare la performance che vedremo solo durante la messa in onda del programma. E questo è solo l'inizio: il prossimo weekend ci saranno altre due tappe, a Brindisi l'11 maggio e il 12 maggio a Ostuni, con due grandi protagoniste della musica italiana: Emma e Alessandra Amoroso.

Le tappe del tour

11 maggio, Brindisi - Emma

12 maggio, Ostuni - Alessandra Amoroso

18 maggio - Gravina di Puglia

19 maggio - Galatina

25 maggio - Margherita di Savoia

26 maggio - Sammichele di Bari

1° giugno - San Ferdinando di Puglia

2 giugno - Giovinazzo

4 luglio - Bari