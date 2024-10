Ghali torna al Forum con uno show dalle tinte internazionali: «In tempi bui bisogna splendere»

L'artista di Baggio incanta Milano: «La nuova Italia? Quella che viene ai miei concerti» Ghali al Forum di Assago Credit: © Francesco Prandoni Giorgia Belfiore







A sei anni esatti di distanza, Ghali é tornato all’Unipol Forum di Assago e lo ha fatto in grande stile. Ieri, 28 ottobre, abbiamo assistito alla prima data milanese. Con una scenografia straordinaria e contenuti inediti, il poliedrico artista ha regalato a tutti i presenti uno Spettacolo con “S” maiuscola. E non sono mancati sul palco grandi ospiti.

Il ritorno di Ghali al Forum: «Il messaggio sono io»

Incontriamo Ghali a poche ore dall’inizio del concerto. Con lui c'è Clemente Zard (co-owner e managing director di “Vivo Concerti”, ndr): «Per me è un onore lavorare per e con un artista come lui» e poi anticipa: «Vedrete uno show non banale. State per assistere a qualcosa di non canonico, sia in termini di messa in scena che di messaggi».

La mente artistica dietro allo show Simone Ferrari, direttore creativo per Balich Wonder Studio, aggiunge: «Abbiamo voluto creare uno show dalla vocazione e dal respiro internazionale, portando al limite il concetto di spettacolo all’interno di un palasport. Uno show fortemente iconico, materico, fatto di scenografia reale, che conduca il più possibile gli spettatori all'interno di un viaggio nella musica dell’artista».

Ghali è visibilmente emozionato. Esibirsi per la seconda volta su un palco del genere nella “sua” Milano rappresenta non solo un punto di arrivo, ma anche uno stimolo a fare sempre di più. D’altronde, come lui stesso ammette, è un ragazzo che non si accontenta mai e vuole dare sempre il massimo. «Sono molto contento ed emozionato. Con questo concerto riuniscono i miei fan, i miei amici, le persone che mi seguono e mi vogliono bene. Ho sempre sognato di cantare al Forum, sin da quando ero bambino». Poi precisa: «Su questo palco porto la mia storia. Non c’è nulla di studiato, di architettato. Porto la mia verità, la mia vita. Non voglio lanciare messaggi, perchè oggi il messaggio sono io».

Alla domanda: «Qual è, secondo Ghali, la nuova Italia?», il 31enne risponde: «La potete vedere ai miei concerti». Ed è vero. Sugli spalti e nel parterre ci sono ragazzini, adolescenti, ma anche adulti e genitori. «Sono trasversale, sia dal punto di vista dei generi che canto, sia dal punto di vista del pubblico. Ho un pubblico insolito. Ecco che cos’è per me la nuova Italia».

Ghali: «Ho addosso una grande pressione»

Durante la nostra chiacchierata pre-concerto, gli chiediamo come sta. «Questo tour, in realtà, capita in un momento difficile della mia vita. Ho addosso una grande pressione per tanti motivi, a partire da quello che è successo a mia mamma (è stata operata di tumore, ndr). Inoltre stasera io sono qui a celebrare la mia arte e la mia musica mentre nel mondo succedono cose bruttissime. Ma c'è una frase che mi sta facendo da filo rosso: “In tempi bui bisogna splendere”. Se non continuiamo a splendere, la voce di quelli come me non arriva».

Ghali, insomma, non ha alcuna intenzione di fermarsi. «Mia mamma, i miei amici, le persone a me vicine vogliono che continui. E io lo faró, anche per loro». Infine conclude: «Quando si attraversa un momento buio, non è detto che ci sia sempre qualcuno a darti una mano, una spinta. Ci sono due strade: o si affoga, o si surfa sopra le onde».

La scaletta e gli ospiti

Con lui, si sono esibiti tanti ospiti: da Simba La Rue ad Astro, da Tony Effe a Pyrex, fino a Lazza.

Ecco i brani eseguiti durante la prima tappa al Forum di Assago. E con lui, c’era anche l’amico extraterrestre Rich Ciolino.

"Giù per terra"

"Ninna nanna"

"Boulevard"

"Walo"

"Fortuna"

"Paprika"

"Vida"

"Habibi"

"Happy Days"

"Boogieman"

"Wallah"

"Ricchi Dentro"

"Ora d’aria"

"Wily Wily"

"22.22"

"Barcellona"

"Sensazione ultra"

"Marijuana"

"Sempre me"

"Marymango"

"Machiavelli"

"Soldi a casa"

"Paura e delirio a Milano"

"Celine"

"Ghetto Superstar"

"Dende"

"Bayna"

"Cara Italia"

"Casa mia"

"Good times"

"Niente panico"

