Gianna Nannini annuncia le date dei suoi concerti per il 2020

05 Marzo 2020 | 12:13 di Redazione Sorrisi

In un momento in cui non fa che allungarsi la lista di tour rimandati e concerti annullati in tutta Italia, arriva una buona notizia per i fan di Gianna Nannini. Dopo l’uscita a novembre del suo nuovo album di inediti “La differenza”, arriva infatti l’annuncio del suo ritorno live.



Un tour che tocca prima di tutto l’Europa, a partire da Londra dov’è previsto il primo concerto per il 15 maggio. Poi Parigi, Bruxelles e Lussemburgo, prima di arrivare a Firenze il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi. Tra giugno e ottobre è prevista un’altra serie di date in Germania e Svizzera, mentre per andarla di nuovo a sentire dal vivo in Italia bisognerà aspettare novembre e dicembre.



• Gianna Nannini e "La differenza": «Volevo un album pieno di emozioni»



Le date live di Gianna Nannini nel 2020

15 maggio – Londra (UK) – Shepherd’s Bush

18 maggio – Parigi (FR) – Olympia

20 maggio – Bruxelles (BE) – Cirque Royal

21 maggio – Lussemburgo (LU) – Rockal

30 maggio – Firenze – Stadio Artemio Franchi

23 giugno – Colonia (DE) – Tanzbrunnen

24 giugno – Ehingen (DE) – Marktplatz

26 giugno – Berlino (DE) – Zitadelle

27 giugno – Amburgo (DE) – Stadtpark Openair



9 ottobre – Aalen (DE) – Ulrich Pfeifle Halle

10 ottobre – Ludwigsburg (DE) – Mhp Arena

12 ottobre – Monaco di Baviera (DE) – Philharmonie

13 ottobre – Francoforte (DE) – Alte Oper Frankfurt

15 ottobre – Kempen (DE) – Big Box Allgau

17 ottobre - Norimberga (DE) – Meistersingerhalle

21 ottobre – Zurigo (CH) – Hallenstadion

23 ottobre – Ginevra (CH) – Theatre Du Leman



18 novembre – Bari – Pala Florio

19 novembre – Napoli – Pala Partenope

21 novembre – Catania – Pala Catania

25 novembre – Treviso – Pala Verde

28 novembre – Torino – Pala Alpitour

1 dicembre – Assago, Milano – Mediolanum Forum

3 dicembre – Roma – Palazzo dello Sport