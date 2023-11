Gli Ex-Otago ripartono con il tour: «Mettiamo il pubblico al centro»

Dal 10 novembre la band genovese attraversa l'Italia partendo dal tutto esaurito di Bologna e Padova Redazione Sorrisi







Riparte il 10 novembre il carrozzone degli Ex-Otago: la band genovese è pronta ad attraversare il Paese con nuovi concerti, partendo da due date già tutte esaurite, a Bologna e Padova. «Il nostro nuovo spettacolo è tutto incentrato sulle canzoni, sui testi, e sul pubblico» ha dichiarato la band. «Da sempre il pubblico rappresenta per noi un elemento della band. Siamo sempre molto grati alle persone che ci vengono a vedere, li vediamo come degli amici e di conseguenza abbiamo voglia di passare del tempo con loro, mischiarci con loro, cantare insieme a loro. Sarà uno spettacolo essenziale, in cui accadranno delle cose, vivremo insieme momenti emozionanti».

Le date del tour