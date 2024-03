Grazie a Sorrisi potrete incontrare…Levante!

Inviandoci una mail potrete essere selezionati per partecipare a un concerto di Levante e per incontrarla di persona Levante Redazione Sorrisi







Siete degli autentici fan di Levante? Dimostratecelo e Sorrisi vi offrirà il biglietto per un suo concerto. Inviate a sorrisi@mondadori.it una mail con il nome di Levante nell'oggetto e la risposta a questa domanda: «Cosa ti fa più emozionare nelle canzoni di Levante?». Nella mail indicate poi la vostra città preferita tra quelle del tour nei teatri. Chi verrà scelto potrà andare (con una persona al suo fianco) al concerto.

E non finisce qui: in tre date particolari chi verrà selezionato potrà non soltanto assistere ai live, ma anche incontrare Levante di persona.

Ecco le città coinvolte nella nostra iniziativa: