“Heroes – Together we can”: il cast dell’evento

Dopo l’esperienza dello scorso anno, torna “Heroes – Together we can”, il 17 e 18 settembre all’Arena di Verona e in streaming su LiveNow. Un festival che coinvolgerà 12 artisti, con il contributo di Aperol, e che aderisce all’iniziativa internazionale Keychange che per l’Italia è rappresentata da Music Innovation Hub. Lo scopo è promuovere e finanziare azioni in favore delle minoranze e della parità di genere nel settore musciale.

A comporre la line-up dell’evento sono dodici artisti che potranno esibirsi ciascuno in un set inedito di 20 minuti, ogni performance avrà una regia dedicata.

Gli artisti del cast

Venerdì 17 settembre

Ariete

Elodie

Mahmood

Massimo Pericolo

Negramaro

Sangiovanni

Sabato 18 settembre

Achille Lauro

Carmen Consoli

Emma

Gazzelle

La Rappresentante di Lista

Madame

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di giovedì 15 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com. I biglietti per il live streaming su https://www.live-now.com/it-it.