I Coldplay sono tornati a San Siro: che meraviglia!

Il 25 giugno, la prima data di Milano è stata indimenticabile. Ecco perché Alessandro Alicandri







Come si fa ad arrivare alla 90esima data di un tour cominciato nel 2022 e non perdere smalto o quantomeno, un po' di naturalezza? La risposta a questa domanda è il segreto dei Coldplay, la band dei record che ha infiammato lo Stadio San Siro di Milano il 25 giugno con due ore indimenticabili di show. Sono passati sei anni dalla loro ultima visita in Italia per un tour e il "Music of the spheres World tour" è incredibile quanto riesca a regalare emozioni inedite pur avendo molti punti di contatto con il loro precedente ciclo di show. A parte la struttura, di nuovo ha una marea di idee, oltre che la musica.

“Siamo tutti alieni da qualche parte“ è la frase che campeggia ovunque ed è anche un po' la matrice di questi concerti nei quali lo spazio sopra il cielo e l'esplorazione curiosa dell'ignoto sono protagonisti. In fondo il concerto parte con la colonna sonora di "E.T. l'extraterrestre" passando da un monologo di Luis Armstrong: tutto il concerto tra un successo l'altro parla di incomunicabilità e necessità di ascoltare bene chi ha qualcosa da dirci, vicino o lontano che sia. A partire però dal nostro povero mondo martoriato.

Non è un caso che questo ciclo di concerti sia pensato attorno alla tutela dell'ambiente: dal backstage alimentato con olio riutilizzato, braccialetti luminosi e coriandoli sparati sul pubblico in materiabile compostabile, un palco alimentato con energia pulita o generata dal pubblico che pedala o che salta su una piattaforma "caricando le batterie" per il prossimo show. Tutto il progetto nasce con l'idea di reinvestire i soldi guadagnati (sono 4 milioni e mezzo i biglietti venduti) in progetti di riforestazione, decarbonizzazione, pulizia degli oceani, tutela degli animali e sostegno all'attivismo ecologico.

Il divertimento "responsabile" dei Coldplay, per rimanere in tema, non è di plastica: è fatto di fiducia nel pubblico (la restituzione del "gadget luminoso" dato a inizio concerto, ad esempio), valori condivisi (a sostegno della comunità LGBTQ+ e ambientalisti): sono tutte e tutti accomunati da una visione del mondo e del futuro simile e questo, qualsiasi sia il sottofondo musicale che metti, rende il popolo dei Coldplay unico e speciale, anche se magari non è nemmeno così consapevole di esserlo. Coordinato e coreografico nel suo insieme come poche platee possono essere, anche senza braccialetto luminoso.

Tra i momenti indimenticabili dello show, le tantissime frasi in italiano dette dal cantante al pubblico e la sua interpretazione clamorosa di "O mia bela Madunina", inno di Milano suonato al violino da Davide Rossi, da moltissimi anni vicino ai Coldplay e presente a San Siro, tra l'altro, già sei anni fa. Per il resto c'è un repertorio che non è semplicemente famoso, ma universale. Per il resto c'è una voce, quella di Chris Martin, che è bella da far girare la testa. Per il resto c'è una band, che si chiama Coldplay, capace di ridefinire in ogni occasione possibile il significato della parola meraviglia. Questo è il loro segreto.

Note a margine

Prima dello show, Mara Sattei si è esibita con alcuni dei suoi successi con grande disinvoltura e rispetto del palco (e del pubblico). Di grande pregio anche la lunga performance dei Chvrches, band scozzese synth pop dalla storia decennale.

Durante il concerto Chris Martin ha ringraziato Laura Pausini, Elisa, Luciano Pavarotti e Francesco Benigni.