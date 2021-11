I concerti degli artisti internazionali per il 2022 in Italia: le date confermate

Sting, Dua Lipa, Elton John e Muse: ecco una lista dei live show più attesi del nuovo anno Giulia Ciavarelli







La lunga lista di concerti presenti nella nostra corposa guida è la dimostrazione non solo di quanto ci sono mancate le esibizioni degli artisti internazionali sui nostri palchi, ma anche di come molte star, nonostante i numerosi slittamenti dovuti all'emergenza sanitaria, abbiano trovato una data sostitutiva pur di tornare a riabbracciare il pubblico italiano.

Con un calendario fitto di eventi, il 2022 sembra l'anno della ripartenza della musica dal vivo: dopo due anni di assenza, le popstar internazionali tornano a riempire palasport e piccoli locali del nostro Paese. Molti sono già inseriti nelle varie lineup dei festival musicali: dai Red Hot Chili Peppers ai Metallica, Korn, Green Day e Muse.

Nell'elenco troviamo anche Elton John: in uno speciale concerto a San Siro, l'artista celebrerà non solo tutti i suoi più grandi successi ma presenterà dal vivo il recente progetto discografico "The lockdown sessions”. A seguire anche tante altri artisti, da Lorde a Dua Lipa, Alicia Keys, Bryan Adams, Stromae e Shawn Mendes.

Cosa ci aspettiamo per il 2022? Alcuni tour sono già sold out, altri hanno ancora biglietti disponibili: abbiamo selezionato i migliori show dal vivo degli artisti internazionali che nel prossimo anno torneranno in Italia.