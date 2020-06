I concerti degli artisti internazionali rimandati al 2021

22 Giugno 2020 | 15:32 di Giulia Ciavarelli

Da sempre, l'estate è il periodo scelto dalle star internazionali per salutare il pubblico italiano con eventi esclusivi e spettacoli sui nostri palchi. Come per i cantanti italiani, alla luce delle recenti disposizioni governative, anche i colleghi stranieri dovranno mettere in pausa i loro tour e restare fermi almeno per l'intera stagione estiva 2020.

È un duro colpo per i grandi festival italiani, che ogni anno ci danno la possibilità di vedere da vicino i nostri beniamini: Bologna Sonic Park, Rock in Roma, I-Days, Firenze Rocks, Lucca Summer Festival ma anche Collisioni e Milano Summer Festival, per citarne alcuni, hanno riprogrammato l'intero cartellone e rivisto una line up ancora in via di definizione. Molti live sono stati annullati, come quello di Paul McCartney, Billie Eilish o Camila Cabello, altri sono rinviati al nuovo anno, ma ancora senza una data ufficiale in calendario.

Tanti, però, sono gli artisti internazionali che hanno deciso di inserire l'Italia nelle nuove tappe programmate per il 2021: Celine Dion, Eric Clapton, Foo Fighters, Sting, Red Hot Chili Peppers, Maluma e Harry Styles.

Vi proponiamo una lista completa degli artisti stranieri che ritroveremo sui palchi del nostro Paese nel 2021.

Sting C'è già una nuova data per l'atteso ritorno di Sting in Italia: tra i protagonisti della seconda edizione del Festival Parma Cittadella Musica, l'artista britannico si esibirà per la prima volta nella città emiliana il 20 luglio 2021 con il suo "My songs tour".



Celine Dion I festival estivi sono tra i più colpiti di questa mancata stagione musicale: molti gli artisti hanno annullato i concerti, altri hanno già riprogrammato una nuova data. Tra questi c'è Celine Dion, che «Ha accettato il nuovo invito dando così la possibilità a tutti gli spettatori che erano pronti ad assistere ai loro concerti di mantenere i loro biglietti che saranno validi per gli show del 2021» precisa il promoter del Lucca Summer Festival. L'appuntamento con l'icona pop canadese, che si esibirà a più di dieci anni dal suo ultimo spettacolo italiano, è per il 17 luglio 2021 nello scenario mozzafiato delle Mura di Lucca.

Red Hot Chili Peppers È già partito il countdown per i fan dei Red Hot Chili Peppers che, nonostante il rinvio del Firenze Rocks, riusciranno a vedere dal vivo la band in una nuova data già programmata. Infatti, il gruppo suonerà sempre alla Visarno Arena nel cuore della città fiorentina il 16 giugno 2021, giorno di inaugurazione della kermesse.



Simply Red «Abbiamo tenuto duro il più a lungo possibile con la speranza che le cose sarebbero tornate più o meno alla normalità. La mia voce è in gran forma, eravamo prontissimi a partire e a risollevarvi il morale cantando per voi i nostri brani più energici e divertenti. Tuttavia, è ormai chiaro che il nostro tour previsto per quest’anno deve essere rimandato al 2021. Ci vediamo il prossimo anno, quando il mondo avrà domato il virus e quest’ultimo sarà finalmente sotto controllo!» ha scritto Mick Hucknall dei Simply Red per annunciare il rinvio del tour previsto in autunno. La nuova data italiana è fissata per il 19 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago.

Harry Styles Questo doveva essere l'anno del ritorno dal vivo di Harry Styles: classe 1994 ed ex membro degli One Direction, l'artista inglese avrebbe dovuto presentare l'ultimo album "Fine Line" al pubblico italiano durante il suo "Love On Tour". Appuntamento solo rinviato di qualche mese, perché già a febbraio l'artista suonerà a Bologna e Torino all'interno di un tour che nel 2021 lo porterà in Europa e Nord America. Le date:

12 febbraio 2021 – Unipol Arena, Bologna

13 febbraio 2021 - Pala Alpitour, Torino

Green Day «Non c'è nulla che renda felici le nostre band più del suonare dal vivo, ma a causa dell'attuale emergenza sanitaria siamo stati costretti a posticipare molti concerti in Europa. Siamo tanto dispiaciuti quanto voi, ma lo facciamo per tutelare la salute dei nostri fan, dello staff e della nostra crew: è la nostra priorità» scrivono i Green Day per comunicare l'annuncio di un tour purtroppo rinviato anche nel nostro Paese. Come band di "supporto" ci saranno sempre i Weezer, che saranno sul palco in entrambe le serate prima. Le date:

10 giugno 2021 - Ippodromo SNAI San Siro, Milano

11 giugno 2021 - Visarno Arena, Firenze Rocks



5 Seconda of Summer Con un lungo post sui social, anche i 5 Seconds of Summer annunciano il rinvio di un tour che doveva far tappa anche in Italia. Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood e Ashton Irwin torneranno nel nostro Paese nella primavera 2021 con due concerti a Milano e Padova. Le date:

29 aprile 2021 - Mediolanum Forum, Milano

1 maggio 2021 - Kioene Arena, Padova

System of a Down Dopo l'ufficiale cancellazione dei concerti estivi, gli I-Days stanno riprogrammando l'edizione del nuovo anno che si terrà dal 10 al 13 giugno 2021. Tra le conferme ci sono i Korn e i System of a Down, band che torna in Italia dopo il Firenze Rocks due anni fa. I due gruppi musicali si esibiranno nella giornata del 10 giugno; i biglietti precedentemente acquistati restano validi anche per la nuova data.



Aerosmith «Gli Aerosmith sono e rimangono una band al servizio dei propri fan. È per questa ragione che abbiamo preso la decisione di riprogrammare il tour europeo nell’estate 2021, per preservare la salute e il benessere di tutti durante questi tempi difficili. Tenete i vostri biglietti» scrive il gruppo sui social. Insieme ai System of a Down, Korn, Rival Son, Foo Fighters e Vasco Rossi, anche la band americana rimane nella line up ufficiale degli I-Days e suonerà a Milano nella giornata dell'11 giugno 2021.

Avril Lavigne Per tutti i fan cresciuti con le canzoni di Avril Lavigne, il momento di rivederla finalmente dal vivo è solo rimandato: a causa dell'emergenza sanitaria, i concerti della superstar di origini canadesi sono posticipati e si terranno a Milano e Padova nel 2021. Le date:

12 marzo 2021 - Lorenzini District, Milano

14 marzo 2021 - Fiera, Padova

Dua Lipa Con l'album "Future Nostalgia" Dua Lipa si è consacrata definitivamente come superstar mondiale e, con 150 milioni di streaming globali, è l'unica donna ad aver ottenuto i maggiori risultati nella settimana di debutto. Con queste brillanti premesse, tutto il pubblico italiano era curioso di vederla dal vivo, dovremo però aspettare il nuovo anno: l'appuntamento è rimandato il 10 febbraio 2021 al Mediolanum Forum di Milano con il "Future Nostalgia Tour".



Ben Harper & The Innocent Criminals Dal 1993, anno della loro formazione, gli Innocent Criminals sono stati coinvolti nella maggior parte dei progetti di Ben Harper e da quel momento i tour si sono susseguiti in tutto il mondo. Il 2020 è forse tra i primi stop forzati per la band, che ha rimandato anche gli spettacoli italiani. Il calendario estivo è stato posticipato interamente all'estate 2021 nei mesi di luglio e agosto. Le date:

14 luglio 2021 - Piazza Castello, Marostica

18 luglio 2021 - Lucca, Piazza Napoleone 4 Agosto 2021 – Rocca Malatestiana, Cesena

5 Agosto 2021 – Pescara Jazz & Songs

7 Agosto 2021 – Taormina (ME), Teatro Antico

9 Agosto 2021 – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

Nick Cave & The Bad Seeds «Per quanto immensamente triste questa ci pare la migliore decisione possibile per mantenervi tutti il più al sicuro possibile. Stiamo lavorando duramente per finalizzare un nuovo itinerario e condivideremo con voi le informazioni sulle nuove date appena le avremo. Tutti i biglietti rimarranno validi per le nuove date. Inviamo il nostro amore a tutti voi» scrivono Nick Cave & The Bad Seeds, che sono stati obbligati a rinviare il tour in programma nel 2020 nella primavera dell'anno nuovo. Le date:

20 maggio 2021 - Mediolanum Forum, Milano

31 maggio 2021 - Palazzo dello Sport, Roma

Eric Clapton Rinvio ufficiale anche per Eric Clapton: il tour europeo dell'artista è stato rinviato alla primavera 2021 nelle città di Milano e Bologna. I biglietti già acquistati rimangono validi per gli appuntamenti riprogrammati. Le date:

26 maggio 2021 - Mediolanum Forum, Milano

28 maggio 2021 - Unipol Arena, Bologna

Deep Purple Il rock trasloca nel 2021 e anche gli attesi concerti dei Deep Purple slittano di qualche mese. La band leggendaria arriverà in Italia con due appuntamenti: nel mese di luglio in occasione del Bologna Sonic Park e in autunno con uno spettacolo a Milano. Le date:

5 luglio 2021 - Bologna Sonic Park

19 ottobre 2021 - Mediolanum Forum, Assago



Iron Maiden Il "Legacy Of The Beast Tour” ha portato gli Iron Maiden in ben 39 paesi del mondo e oltre due milioni di fan hanno assistito ai loro ultimi e indimenticabili show. Per il pubblico italiano, l'attesa si fa più lunga con il rinvio dell'unica data nel nostro Paese: la band inglese tornerà sul palco del Bologna Sonic Park, come era già stato comunicato, la prossima estate. La data da segnare è 24 giugno 2021.



The Lumineers Il loro coinvolgente sound ha scalato le classifiche mondiali conquistando milioni di fan e dal vivo sono una vera forza: il pubblico italiano dovrà aspettare per vedere gli show dei The Lumineers, che sono stati riprogrammati a un anno esatto di distanza. Roma, Torino e la splendida cornice dell'Arena di Verona accoglieranno la band reduce dal successo dell'ultimo album "III". Le date:

5 luglio 2021 - Rock in Roma

6 luglio 2021 - OGR Torino

11 luglio 2021 - Arena di Verona

Maluma Dopo aver venduto oltre un milione di biglietti nel suo ultimo tour mondiale, Maluma tornerà in Italia nel 2021 per calcare il palco del Mediolanum Forum di Assago dove metterà in scena uno show stratosferico con band, ballerini e giochi pirotecnici. Il nuovo appuntamento da segnare è per il 19 giugno 2021 a Milano.



Thom Yorke Dopo lo straordinario successo del tour 2019, che in Italia si è concluso con il concerto all’Auditorium Parco della Musica in Roma, Thom Yorke, storico frontman dei Radiohead, riprogramma le date europee nel 2021 per il suo "Tomorrow’s Modern Boxes", il progetto live che include Yorke, Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri. L'appuntamento con il concerto italiano è per l'8 luglio 2021 in occasione del Milano Summer Festival all'Ippodromo SNAI di San Siro.

Foo Fighters Nel cartellone degli I-Days non possono mancare i Foo Fighters che, dopo dieci album e una dozzina di Grammy, festeggiano i venticinque anni di carriera. Il festival milanese ha dunque confermato la loro presenza nella line up del 2021: il concerto della band guidata da Dave Grohl è previsto per il 12 giugno 2021.



Queen + Adam Lambert Il tour 2020 sarebbe dovuto partire proprio dall’Italia il 24 maggio, per poi proseguire con un itinerario serrato che includeva un’incredibile serie di 10 show alla O2 Arena di Londra oltre a doppie date a Manchester, Birmingham e Madrid. Tenendo in considerazione la sicurezza di pubblico, band, crew e personale delle venue, i Queen con Adam Lambert hanno deciso di spostare i concerti previsti per quest'anno riprogrammando subito nuove date nello stesso periodo nel 2021. L'Italia li vedrà esibirsi il 23 maggio 2021 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo).

