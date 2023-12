I concerti degli artisti italiani per il 2024: tutte le date

Per ricominciare l'anno con il piede giusto: i concerti da segnare in agenda per quest'anno Laura Pausini Redazione Sorrisi







È arrivato il momento di preparare l'agenda per il 2024. Anche il prossimo sarà un anno ricco di musica dal vivo con un buon numero di concerti programmati lungo tutto lo stivale.

Gli artisti italiani hanno già programmato i loro tour per la ripartenza, ma anche per la primavera e la prossima estate. C'è chi non rinuncia alle date nei palasport italiani a chi preferisce l'intimità del teatro, mentre molti tentano l'impresa di riempire gli stadi.

Calendario alla mano, è il momento giusto per scegliere e acquistare i biglietti dei propri artisti preferiti: vi proponiamo una guida con tutti i concerti che segneranno la prima parte del 2024.

Laura Pausini

6 e 7 gennaio - Padova, Arena spettacoli

9 e 10 gennaio - Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

12 e 13 gennaio - Torino, Palaolimpico

13 gennaio - Bolzano, Sparkasse Arena

17, 18, 23 e 24 gennaio - Milano, Mediolanum Forum

Coez e Frah Quintale

11 gennaio - Mantova, PalaUnical

13 gennaio - Bologna, Unipol Arena

18 gennaio - Napoli, Pala Partenope

20 gennaio - Catania, Pala Catania

26 e 27 gennaio - Roma, Palazzo dello Sport

29 gennaio - Assago (MI), Mediolanum Forum

Claudio Baglioni

18 gennaio - Pesaro, Vitrifrigo Arena

20, 21, 22 gennaio - Assago (MI), Mediolanum Forum

25, 26, 27 gennaio - Torino, Pala Alpitour

29 e 30 gennaio - Padova, Arena Spettacoli Fiera

02 e 3 febbraio - Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

5 e 6 gennaio - Assago (MI), Mediolanum Forum

8, 9 e 10 febbraio - Firenze, Nelson Mandela Forum

13, 14 e 15 febbraio - Eboli, Pala Sele

1 febbraio - Livorno, Modigliani Forum

22, 23, 24 e 25 febbraio - Roma, Palazzo dello sport

Dardust

24 gennaio - Roma, Teatro Brancaccio

29 gennaio - Bologna, Teatro EuropAuditorium

3 febbraio - Firenze, Teatro Verdi

Alfa

24 febbraio - Assago (MI), Mediolanum Forum

5 aprile - Padova, Kioene Arena

6 aprile - Torino, Pala Alpitour

16 aprile - Napoli, Palapartenope

19 aprile - Bari, Palaflorio

21 aprile - Firenze, Mandela Forum

Renato Zero

2, 3, 5 e 6 marzo - Firenze, Nelson Mandela Forum

13, 14, 16, 17, 20, 21 marzo - Roma, Palazzo dello Sport

Gazzelle

8 marzo - Padova, Arena spettacoli Padova Fiere

12 e 13 marzo - Assago (MI), Mediolanum Forum

16 marzo - Eboli (SA), PalaSele

17 marzo - Bari, PalaFlorio

21 marzo - Firenze, Nelson Mandela Forum

24 marzo - Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

3 e 4 aprile - Roma, Palazzo dello Sport

7 aprile - Torino, Pala Alpitour

Club Dogo

10, 11, 14, 15, 17, 18, 25, 26 marzo, 15 e 17 aprile - Assago (MI), Mediolanum Forum

Fred De Palma

16 marzo - Senigallia, Mamamia

17 marzo - Modugno (BA), Demodè

19 marzo - Roma, Orion Live Club

22 marzo - Padova, Hall

24 marzo - Milano, Fabrique

The Kolors

3 aprile - Assago (MI), Mediolanum Forum

20 giugno - Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

Pinguini Tattici Nucleari

3 e 4 aprile - Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

8, 9, 11, 12, 13 aprile - Assago (MI), Mediolanum Forum

16 e 17, 19, 20 aprile - Torino, PalaOlimpico di Torino

23 e 24 aprile - Pesaro, Vitrifrigo Arena

26 e 27 aprile - Bologna, Unipol Arena

29 e 30 aprile - Livorno, Modigliani Forum

2, 3, 4 maggio - Firenze, Mandela Forum

7, 8, 10, 11 maggio - Roma, Palazzo dello Sport

15, 16 maggio - Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

17 maggio - Assago (MI), Mediolanum Forum

20 e 21 maggio - Napoli, PalaPartenope

24 e 25 maggio 2024 - Bari - PalaFlorio

28 e 29 maggio 2024 - Messina - PalaRescifina

Subsonica

3 aprile - Mantova, Palaunical

4 aprile - Milano, Mediolanum Forum

6 aprile - Conegliano (TV), Zoppas Arena

8 aprile - Roma, Palazzo dello sport

10 aprile - Bologna, Unipol Arena

11 aprile - Firenze, Nelson Mandela Forum

13 aprile - Torino, Pala Alpitour

Fulminacci

4 aprile - Milano, Fabrique

7 aprile - Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

12 aprile - Napoli, Casa della Musica

13 aprile - Roma, Palazzo dello Sport

18 aprile - Firenze, Tuscany Hall

22, 23 aprile - Bologna, Estragon

24 aprile - Padova, Gran Teatro Geox

Baustelle

5 aprile - Assisi (PG), Teatro Lyrick

8 aprile - Firenze, Teatro Verdi

9 aprile - Ancona, Teatro delle Muse

12 aprile - Trento, Auditorium Santa Chiara

14 aprile - Roma, Auditorium Parco della Musica

16 aprile - Bologna, Teatro EuropAuditorium

17 aprile - Cesena, Teatro Bonci

22 aprile - Bari, Teatro Petruzzelli

2 maggio - Milano, Teatro Arcimboldi

5 maggio - Napoli, Teatro Augusteo

8 maggio - Venezia, Teatro Malibran

10 maggio - Torino, Teatro Colosseo

Annalisa

6 aprile - Firenze, Nelson Mandela Forum

8 aprile - Torino, Palaolimpico

10 aprile - Assago (MI), Mediolanum Forum

12 aprile - Bari, Palaflorio

13 aprile - Napoli, Palapartenope

17 aprile - Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

21 aprile - Roma, Palazzo dello Sport

24 aprile - Padova, Kioene Arena

29 aprile - Assago (MI), Mediolanum Forum

Angelina Mango

17 aprile - Milano, Fabrique

Ultimo

2 giugno - Trieste, Stadio Nereo Rocco

8 e 9 giugno - Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

15 e 16 giugno - Torino, Stadio Olimpico

22, 23 e 24 giugno - Roma, Stadio Olimpico

28 giugno - Messina, Stadio San Filippo

6 luglio - Padova, Stadio Euganeo

Vasco Rossi

7, 8, 11, 12, 15, 19, 20 giugno - Milano, Stadio San Siro

25, 26, 29, 30 giugno - Bari, Stadio San Nicola

Max Pezzali

9 giugno, Trieste, Stadio Nereo Rocco

19 giugno - Torino, Stadio Olimpico

23 giugno - Bologna, Stadio Dall’Ara

27 giugno - Roma, Stadio Olimpico

30 giugno, 1 e 2 luglio - Milano, Stadio San Siro

Geolier

15 giugno - Messina, Stadio Franco Scoglio

22 e 23 giugno - Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

28 giugno - Roma, Rock in Roma (Ippodromo Capannelle)

6 luglio - Rho (MI), Fiera Milano Live

Salmo e Noyz Narcos

15 giugno - Rho (MI), Fiera Milano Live

21 giugno - Roma, Rock in Roma (Ippodromo Capannelle)

26 giugno - Torino, Flowers Festival

27 giugno - Padova, Sherwood Festival

29 giugno - Bari, Locus Festival

3, 4 luglio - Bologna, Sequoie Music Park

6 luglio - Perugia, L’Umbria che Spacca

12 luglio - Catania, Wave Summer Music

13 luglio - Palermo, Green Pop Palermo Fest

18 luglio - Lucca, Lucca Summer Festival

20 luglio - Servigliano (FM), No Sound Fest

21 luglio - Francavilla al Mare (CH), Shock Wave Festival

3 agosto - Paestum (SA), Oversound Music Festival

9 agosto - Gallipoli (LE), Sottosopra Fest

Calcutta

22 giugno - Lignano Sabbiadoro, Stadio Comunale G.Teghil

26 giugno - Servigliano (FM), No Sound Fest

28 giugno - Bari, Locus Festival

30 giugno - Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

5 luglio - Alba (CN), Collisioni Festival

7 luglio - Ferrara Summer Festival, Piazza Ariostea

11 luglio - Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone

13 luglio - Villafrancadi Verona, Castello Scaligero

17 luglio - Milano Summer Festival, Ippodromo SNAI San Siro

20 luglio - Alghero, Alguer Summer Festival (Anfiteatro Ivan Graziani)

23 luglio - Cosenza, Be Alternative Festival

25 luglio - Palermo, Green Pop Palermo Fest Cantieri Culturali alla Zisa

28 luglio - Paestum (SA), Planet Arena dei Templi

Zucchero

23 giugno - Udine, Bluenergy Stadium, Stadio Friuli

27 giugno - Bologna, Stadio Dall’Ara

30 giugno - Messina, Stadio Franco Scoglio

2 luglio - Pescara, Stadio Adriatico

4 luglio - Milano, Stadio San Siro

Tedua

29 giugno - Milano, I-Days (Ippodromo SNAI)

3 luglio - Lucca, Lucca Summer Festival

6 luglio - Ferrara, Ferrara Summer Festival

7 luglio - Alba (CN), Collisioni

12 luglio - Servigliano (FM), No Sound Fest

13 luglio - Bassano del Grappa (VI), Ama Festival

17 luglio - Alghero, Alguer Summer Festival

20 luglio - Paestum (SA), Planet Arena Dei Templi

22 luglio - Catania, Sotto Il Vulcano Fest (Villa Bellini)

24 luglio - Molfetta (BA), Banchina San Domenico

27 luglio - Roma, Rock in Roma

Tommaso Paradiso

30 giugno - Ferrara, Ferrara Summer Festival (Piazza Trento Trieste)

4 luglio - Roma, Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle)

7 luglio - Pistoia, Pistoia Blues (Piazza Duomo)

13 luglio - Servigliano (FM), Nosound Fest (Parco della Pace)

21 agosto - Paestum, Oversound Music Festival

22 agosto - Molfetta, Banchina San Domenico

24 agosto - Diamante (CS), Teatro dei Ruderi di Cirella

Ex-Otago