I concerti degli artisti stranieri nel 2023: tutte le date

Coldplay, Robbie Williams, Harry Styles e Florence + The Machine: la guida ai live show più attesi del nuovo anno Giulia Ciavarelli







Alla lunga lista di concerti degli artisti del nostro Paese si aggiunge il calendario di eventi live che vedono il ritorno di popstar e cantanti internazionali sui vari palchi italiani tra stadi, palasport e festival estivi.

Dagli attesi concerti negli stadi di Coldplay, Muse e Depeche Mode fino al ritorno di Harry Styles, Bruce Springsteen e Red Hot Chili Peppers; dopo i successi discografici in giro per il mondo, Lizzo, The Weeknd e Travis Scott arrivano (finalmente) in Italia per la prima volta.

Di seguito abbiamo selezionato i concerti degli artisti internazionali che suoneranno in Italia nel 2023.