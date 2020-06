I concerti italiani rimandati al 2021: da Zucchero a Vasco Rossi

15 Giugno 2020 | 17:44 di Giulia Ciavarelli

Dopo lunghe giornate di attesa, con il nuovo decreto del Governo gli organizzatori della musica dal vivo hanno salutato ufficialmente la stagione estiva 2020 e slittato di un anno una lista corposa di concerti. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, i grandi nomi della musica italiana hanno comunicato il rinvio dei loro live: con l’incertezza che avvolge la situazione del nostro Paese, molti cantanti hanno spostato i tour in autunno mentre altri hanno preso la decisione di riprogrammare le date nel 2021.

Il primo stop è per i concerti negli stadi, tutti rinviati al prossimo anno: gli organizzatori stanno lavorando per fornire dettagli più concreti riguardanti gli show di Ultimo, Cesare Cremonini, Salmo, Tiziano Ferro, Max Pezzali. Per molti artisti, invece, i nuovi appuntamenti dal vivo sono già stati inseriti in calendario: dal grande evento di Ligabue a Campovolo alla lunga serie di concerti di Zucchero a Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Gianna Nannini, Il Volo e Andrea Bocelli.

Ecco la lista, in continuo aggiornamento, dei concerti e tour degli artisti italiani da recuperare nel 2021.

Ligabue «Ho sperato fino all’ultimo che non fosse così. Quando ci sarà, ce lo godremo come non mai. Nel frattempo sto scrivendo una sorta di autobiografia e sto riscrivendo delle canzoni ritrovate nei cassetti, tutto uscirà entro la fine dell’anno» racconta sui social Luciano Ligabue, che non vuole proprio “lasciare soli” i suoi fan. Le novità arrivano in occasione del rinvio ufficiale del grande evento inizialmente previsto per il 12 settembre 2020 nel nuovo spazio RCF Arena Reggio Emilia di Campovolo: 30 anni in un giorno è stato rinviato al 19 giugno 2021. I biglietti già acquistati in prevendita per l’iniziale data rimangono validi per il nuovo appuntamento dal vivo di Ligabue.

Zucchero Fornaciari Lo spostamento dell’intera stagione estiva dell’Arena di Verona comprende anche la lunga lista di concerti di Zucchero “Sugar” Fornaciari: le quattordici date previste nei mesi di settembre e ottobre 2020 sono posticipate ai mesi di aprile e maggio 2021. Durante i live all’Arena, da lui stesso definito come «uno dei più bei posti al mondo per fare musica», Zucchero per la prima volta presenterà al pubblico italiano i brani estratti dal suo ultimo disco di inediti “D.O.C” e i grandi successi del suo repertorio artistico. Qui l’elenco completo delle date.

IL VOLO In una comunicazione sui social network, i ragazzi de il Volo comunicano ai fan italiani i quattro concerti posticipati a causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19. Cambiano le date ma non le location: «Ci teniamo molto ai concerti all'Arena di Verona e a Taormina, due luoghi iconici per il nostro paese e per il mondo intero» commenta il gruppo. Di seguito le nuove date:

29 agosto 2021 - Arena di Verona

30 agosto 2021 - Arena di Verona 4 settembre 2021 - Teatro Antico di Taormina

5 settembre 2021 - Teatro Antico di Taormina

Vasco Rossi Nel giorno in cui Vasco Rossi e il suo staff si sarebbero dovuti ritrovare per iniziare le prove del tour, sui social arriva la notizia del rinvio di Vasco Non Stop Live Festival e lo slittamento degli show a giugno 2021. Nel frattempo, per rivivere le emozioni del grande evento al Modena Park, Vasco ha dato appuntamento ai fan il 1 luglio alle 20.35 su Rai1 per una serata speciale intitolata "La tempesta perfetta". Le nuove date:

13 giugno 2021 - I-Days a Milano

18 giugno 2021 - Firenze Rocks (Visarno Arena)

22 giugno 2021 - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

26 e 27 giugno 2021 - Rock in Roma (Circo Massimo)

Marracash «Stasera io e altre 12.000 persone avevamo un appuntamento. Di quelli che aspetti da una vita, di quelli che sogni così tanto da riempire le fantasie nei dettagli, da ripassare in mente ogni singola cosa che dirai e farai. Oggi iniziava il mio tour più importante, il coronamento di un lavoro iniziato più di dieci anni fa» scrive Marracash il 3 aprile, data che avrebbe segnato l’inizio di “In Persona Tour”. Per l’emergenza sanitaria il tour è stato posticipato al 2021 con nuove date già comunicate dall’organizzazione. Qui il nuovo calendario del tour di Marracash.

"Una. Nessuna. Centomila. Il concerto" Anche il più grande evento di sempre contro la violenza di genere è stato posticipato: alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito agli assembramenti di persone, “Una. Nessuna. Centomila. Il concerto” è stato rinviato al 26 giugno 2021. A comunicarlo sui social sono le sette protagoniste che fanno parte del progetto: Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini.

Claudio Baglioni L’occasione unica di vedere Claudio Baglioni esibirsi per dodici concerti consecutivi alle Terme di Caracalla di Roma è solo rimandata: gli show di Dodici note sono posticipati a giugno 2021 e i biglietti rimangono validi per le nuove date. Qui le date



Niccolò Fabi Nessuna partenza estiva per Niccolò Fabi, almeno per quest’anno: «Il nostro tour è riprogrammato pressoché in maniera identica per l’estate 2021. Surreale ovvio, perché immaginare o prevedere il nostro stato, i nostri desideri, ispirazioni e volontà in un futuro così distante è davvero complesso. Vale per voi quanto per me» scrive l’artista sui social. Qui le date posticipate



Piero Pelù Ha tenuto compagnia ai suoi fan con dirette e messaggi di speranza sui social, Piero Pelù è tra i cantanti che dovranno rinunciare ai concerti estivi per tornare sul palco nel 2021. Molti concerti sono ancora in via di definizione, ed entro il 31 luglio si sapranno gli spostamenti ufficiali. Ad oggi, solo tre date sono state posticipate:

9 luglio 2021 – Marostica Summer Festival

14 luglio 2021 – Brescia Summer Music Festival

11 agosto 2021 – Summer Arena di Soverato

Biagio Antonacci Annunciato con largo anticipo, il tour stanziale di Biagio Antonacci è stato rinviato a partire dal 28 settembre 2021. Dopo la pubblicazione dell'ultimo album "Chiaramente visibili dallo spazio", l'artista aveva pubblicato la notizia di una lunga serie di spettacoli, ventinove per la precisione, al Teatro Carcano di Milano per presentare il suo repertorio in modo più intimo e personale. Tutto è stato rimandato al 2021, tra i mesi di settembre e ottobre. Qui i biglietti ancora disponibili per le nuove date del tour

Francesco De Gregori Francesco De Gregori riorganizza il calendario dei live slittando i progetti musicali al 2021: prima il suo tour De Gregori & Band Live – The Greatest Hits previsto per i mesi estivi è stato spostato all’estate del nuovo anno, poi l’evento unico nel cuore della Capitale con il collega Antonello Venditti è posticipato a data da destinarsi (comunicato non oltre il 31 luglio 2020). Le date già programmate:

10 luglio 2021 - Anfiteatro Il Vittoriale di Gardone Riviera - BS

12 luglio 2021 - Piazza Duomo a Pistoia

24 luglio 2021 - Piazza Garibaldi a Cervia – RA

13 agosto 2021 - Villa Bertelli a Forte dei Marmi - LU

Andrea Bocelli Anche Andrea Bocelli posticipa i concerti previsti per il 2020 riorganizzandoli definitivamente a distanza di un anno: rimandato il live "Andrea Bocelli - Rome 2020" nello spettacolare scenario naturale delle Terme di Caracalla, lo show previsto a Marostica e i due appuntamenti per la quindicesima edizione del Teatro del Silenzio a Lajatico. Le nuove date:

21 giugno 2021 – Terme di Caracalla, Roma

22 e 24 luglio 2021 – Teatro del Silenzio, Lajatico

15 settembre 2021 – Marostica, Piazza Castello

J-Ax Per il momento, i fan di J-Ax dovranno “accontentarsi” di ascoltare in radio la nuova hit estiva "Una voglia assurda": infatti, la data evento al Mediolanum Forum di Assago è stata spostata al 6 marzo 2021. Come hanno fatto sapere gli organizzatori, i biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Fiorella Mannoia Oltre ad aver in calendario l’appuntamento con “Una. Nessuna. Centomila. Il concerto”, Fiorella Mannoia inserisce nell’agenda del 2021 anche il concerto al Musart Festival a Firenze: inizialmente previsto il 24 luglio 2020, lo show si terrà il 23 luglio 2021. Rimangono invariati luogo e orario d’inizio dello spettacolo.



Paolo Conte Rinviati i concerti estivi di Paolo Conte al 2021: Mantova e Lucca sono le città che il cantautore piemontese toccherà il prossimo anno e di cui sappiamo già le date riprogrammate. Lo show di Lugano, che doveva tenersi il 25 giugno 2020, è in via di definizione. Le date:

12 giugno 2021- Mantova, Esedra di Palazzo Te

25 giugno Lugano, Piazza Riforma - Posticipato a data da destinarsi nel 2021

24 luglio 2021 - Lucca, Piazza Napoleone - Lucca Summer Festival

Willie Peyote «Con sommo dispiacere vi comunico che tutte le date del “Tourdegradabile" verranno spostate all'estate del 2021. Tipo le Olimpiadi» scrive Willie Peyote sui social in occasione della comunicazione ai fan dello slittamento del tour organizzato da Magellano Concerti. Le date di recupero non presenti in calendario verranno comunicate entro il 31 luglio 2020. Le nuove date:

17 aprile 2021 - Dis_Play, Brescia

18 giugno 2021 - Sherwood, Padova

16 luglio 2021 - Rock In Roma

29 luglio 2021 - Arena Flegrea, Napoli

7 agosto 2021 - Locus Festival, Locorotondo

