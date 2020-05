I-DAYS Milano torna nel 2021: le nuove date

29 Maggio 2020 | 12:23 di Cecilia Esposito

Se è vero che il 2020 non è stato un anno fortunato per la musica in Italia, questo non ci impedisce di ripartire più carichi di prima nel 2021. È questo lo spirito di I-DAYS Milano, uno dei festival più importanti d'Europa che l'Italia possa vantare. Live Nation Italia ha annunciato che l'evento si terrà dal 10 al 13 giugno 2021, confermando i due principali artisti della line-up, ovvero l'eroe nazionale Vasco Rossi e le star del rock americano Foo Fighters.

Giusto ricordare che i biglietti dell'I-DAYS festival acquistati in precedenza per la giornata dei Foo Fighters del 14 giugno 2020 restano validi per il nuovo show della band del 12 giugno 2021, come anche quelli per lo show di Vasco Rossi del 15 giugno 2020, adesso validi per la nuova data del 13 giugno 2021.

Tutti coloro che invece desiderano ottenere il rimborso del biglietto avranno la facoltà di richiedere un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto, comprensivo quindi, del diritto di prevendita. Per maggiori informazioni a riguardo, potete visitare le pagine ufficiali di Ticket Master Italia, Ticketone e Vivaticket.

Le nuove date

12 giugno 2021 - Foo Fighters

13 giugno 2021 - Vasco Rossi