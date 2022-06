I festival dell’estate 2022 da non perdere in Italia

Abbiamo selezionato gli eventi che uniscono musica e scenari da sogno Una foto di Porto Rubino, edizione 2021 Credit: © Clarissa Ceci Francesco Chignola







Mai come quest'anno in Italia si sente nell'aria una grandissima voglia di musica dal vivo. Oltre ai tantissimi concerti che segneranno i mesi più caldi, sono numerosi i festival che offrono al loro pubblico i generi più disparati all'interno di alcuni dei luoghi più suggestivi della penisola, fuori dalle grandi città. Nell'immensa offerta di questa estate abbiamo selezionato gli eventi che uniscono musica imperdibile e scenari da sogno.

La prima estate - Lido di Camaiore (LU) (21-26 giugno)

A inaugurare l'estate ci pensa una delle novità musicali più belle di quest'anno, un Festival sulle spiagge di Camaiore che coinvolge grandi nomi del pop e del rock in una "sei giorni" da godersi tra il palco e il bagnasciuga. Qualche nome? Duran Duran, The National, Bonobo. Ma anche gli italiani Cosmo e La Rappresentante di Lista.

Tener-a-mente, Gardone Riviera (BS) (26 giugno-25 luglio)

È sempre l'evento più atteso dell'estate sul Lago di Garda e anche quest'anno non si smentisce. Nell'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani, costruito dal poeta D'Annunzio, si esibiranno per un mese artisti di ogni tipo, tra cui spiccano Beck, James Blunt, Paolo Nutini, Manuel Agnelli, Jeff Beck (con special guest Johnny Depp) e Diana Krall.

Porto Rubino, varie località in Puglia (10-17 luglio)

Il suggestivo Festival ideato dal cantautore Renzo Rubino è diventato un punto fermo anche per la possibilità di esplorare alcune delle più incantevoli località pugliesi per "inseguire" i concerti, che quest'anno si terranno a Tricase Porto il 10, a Monopoli il 13 e a Campomarino di Maruggio il 17. Qualche nome, tra i tanti ospiti di Rubino? Samuele Bersani, Vasco Brondi, Daniele Silvestri, Malika Ayane e Diodato.

Cinzella, Grottaglie (TA) (15-17 luglio)

Il festival più rock della Puglia si svolge nella cornice delle Cave di Fantiano di Grottaglie, in provincia di Taranto. Nei tre giorni di metà luglio saliranno sul palco i Fast Animals and Slow Kids, The Zen Circus, Motta e la band inglese degli Idles.

Apolide, Vialfrè (TO) (21-24 luglio)

Quattro giorni di musica (e non solo, le attività sono tantissime) a stretto contatto con la natura nell'Area Pianezze di Vialfrè, a 30 minuti da Torino. Gli artisti e le band ospitate da "Apolide" sono tante, tra queste impossibile non segnalare i protagonisti delle quattro serate: Subsonica, Cosmo, Venerus e Calibro 35.