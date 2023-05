I festival dell’estate 2023 da non perdere in Italia

La musica dal vivo da non perdere: da nord a sud, ecco una lista degli eventi musicali della stagione estiva Giulia Ciavarelli







Dalla musica elettronica al rap, pop e il ritorno di grandi nomi del rock: quella che ci aspetta è un'estate ricca di festival musicali, ce ne sono per tutti i gusti e ovunque, da nord a sud dell'Italia.

Tante star internazionali tornano a esibirsi nel nostro Paese in location mozzafiato: da Rosalía ai Red Hot Chili Peppers, OneRepublic, Blur, Florence and The Machine e Robbie Williams. Dopo i tour invernali, molti dei cantanti italiani hanno già pianificato i loro concerti a cielo aperto, come Elisa, Lazza, Fabri Fibra, Coma_Cose e tanti altri.

Siete ancora in tempo per segnare sul calendario tutti gli appuntamenti musicali più belli della stagione estiva: nella gallery trovate le lineup dei festival italiani.