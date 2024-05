I festival dell’estate 2024 in Italia: tutte le date

La musica dal vivo da non perdere: da nord a sud, ecco una lista degli eventi musicali della stagione estiva Porto Rubino Credit: © Clarissa Ceci Redazione Sorrisi







Anche se a tratti non sembrerebbe, la stagione estiva è alle porte ed è arrivato il momento di segnare in agenda i concerti a cielo aperto. Dopo i tour invernali, molti dei cantanti italiani e non hanno già pianificato i festival con cui attraverseranno l'Italia da nord a sud. Si inizia già a maggio, nelle piazze e nei locali all'aperto di tutta la penisola.

Mi Ami Festival

Dal 23 al 26 maggio - Segrate (MI), Circolo Magnolia

23 maggio - CCCP concerto d’apertura, Carroponte Sesto San Giovanni

24 maggio - Colapesce Dimartino, Venerus, Chiello, Tre Allegri Ragazzi Morti

25 maggio - Willie Peyote, Tropico, Tre Allegri Ragazzi Morti, Ditonellapiaga, Ministri, Ex-Otago

26 maggio - Phoenix, Erlend Øye e La Comitiva, Bar Italia, Lucio Corsi, Tre Allegri Ragazzi Morti, Marta Del Grandi

I-Days

Dal 29 maggio al 12 luglio - Ippodromo SNAI San Siro, Milano

29 maggio - Metallica, Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills

4 giugno - Lana Del Rey

16 giugno - Green Day, Nothing But Thieves

27 giugno - Doja Cat, BigMama, Hemlocke Springs

29 giugno - Tedua, 21 Savage

30 giugno - Tedua, Offset

6 luglio - Queens of the Stone Age, Royal Blood, The Vaccines, Kemama

7 luglio - Bring Me The Horizon, Yungblud, Bad Omens

9 luglio - Sum 41

12 luglio - Stray Kids

Lucca Summer Festival

Dal 2 giugno al 26 luglio - Piazza Napoleone, Lucca

2 giugno - Eric Clapton

8 e 9 giugno - Ed Sheeran

30 giugno - Swedish House Mafia

3 luglio - Tedua

5 luglio - Geolier

6 luglio - The Smashing Pumpkins

7 luglio - Rod Stewart

11 luglio - Calcutta

12 luglio - Lenny Kravitz

15 luglio - Diana Krall

16 luglio - John Fogerty

18 luglio - Salmo e Noyz

19 luglio - Mika

20 luglio - Sam Smith

21 e 23 luglio - Duran Duran

24 luglio - Toto

26 luglio - Gazzelle

Roma Summer Fest

Dal 3 giugno al 13 settembre - Auditorium Parco della Musica, Roma

3 giugno - The National

14 giugno - Big Time Rush

17 giugno - Nayt

18 giugno - Ariete

21 giugno - Air

22 giugno - Colapesce Dimartino

23 e 24 giugno - The Smile

25 giugno - Fontaines D.C.

26 giugno - The Kolors

27 e 28 giugno - Simple Minds

30 giugno - Glen Hansard

1 luglio - Blue

2 luglio - Slowdive

3 luglio - Die Antwoord

4 luglio - Queens of the Stone Age

7 luglio - Cat Power

8 luglio - Take That

9 luglio - James Blake

10 luglio - Deep Purple

11 luglio - Subsonica

12 luglio - Gary Clark Jr.

13 e 14 luglio - Ludovico Einaudi

15 luglio - Marisa Monte

19 luglio - The Cinematic Orchestra

20 luglio - Cristiano De André

21 luglio - Nick Mason’s Saucerful of Secret

22 luglio - Lorena McKennitt

23 luglio - Nicola Piovani

26 luglio - Nick Carter (Sala Santa Cecilia)

26 luglio - Stefano Bollani

28 luglio - Marcus Miller

29 luglio - Loredana Bertè

30 luglio - Massimo Ranieri

3 agosto - Tyga

4 agosto - Tom Odell

2 settembre - Francesco De Gregori

3 settembre - Fulminacci

4 settembre - Fatboy Slim

5 settembre - Ermal Meta

13 settembre - PFM canta De Andrè

Firenze Rocks

Dal 13 giugno al 15 giugno - Visarno Arena, Firenze

13 giugno - Avenged Sevenfold, Bowling for Soup, Bob Vylan, Cemetery Sun

15 giugno - Tool, The Struts, dEUS, Night Verses

La prima estate

Dal 14 al 23 giugno - Lido di Camaiore (LU)

14 giugno - Jane’s Addiction, Dinosaur Jr, Sleaford Mods, Motta

15 giugno - Kama Kama History

16 giugno - Phoenix, Venerus, 2manydjs

21 giugno - Peggy Gou, ANOTR, Todd Terje

22 giugno - Paolo Nutini, Michael Kiwanuka, Black Country New Road, Swim School

23 giugno - Fontaines D.C., Kasabian, Shame, Wu-Lu

Rock in Roma

Dal 15 giugno al 27 luglio - Ippodromo delle Capannelle, Roma

15 giugno - Gabry Ponte

30 giugno - Calcutta

8 luglio - Placebo

16 luglio - 21 Savage

27 luglio - Tedua

Ferrara Summer Festival

Dal 20 giugno al 12 luglio - Piazza Trento e Trieste, Ferrara

20 giugno - Benson Boone

21 giugno - Deejay Time

22 giugno - Air

23 giugno - Tony Effe con Drillionaire e Anna

26 giugno - Annalisa

27 giugno - Voglio tornare negli Anni 90

28 giugno Spirit of Trance

29 giugno - Die Antwoord

30 giugno - Tommaso Paradiso

2 luglio - Coez e Frah Quintale

6 luglio - Tedua

7 luglio - Calcutta (Piazza Ariostea)

8 luglio - Pooh (Piazza Ariostea)

11 luglio - CCCP, Gaznevada, Vasco Brondi (Piazza Ariostea)

Tener-a-mente Festival

Dal 22 giugno al 29 luglio - Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera, Brescia

22 giugno - Kasabian

23 giugno - Dogstar

25 giugno - Interpol

2 luglio - Glen Hansard

3 luglio - James Arthur

5 luglio - Cat Power sings Dylan

7 luglio - Jack Savoretti

8 luglio - James Blake

10 luglio - Gary Clark Jr special guest Kingfish

13 e 14 luglio - Francesco De Gregori

19 luglio - Colapesce Dimartino

20 luglio - Laufey

21 luglio - Carmen Consoli

26 luglio - Marcus Miller

27 luglio - Max Gazzè

29 luglio - Passenger

Eolie Music Fest

Dal 5 al 7 luglio

5 luglio (Santa Marina di Salina) - Subsonica, Marlene Kuntz, Dj Ralf

6 luglio (Lipari) - Willie Peyote, Ensi & Nerone, Silent Bob & Sick Budd

7 luglio (Panarea) - Diodato

Men/Go Music Fest

Dal 9 al 13 luglio - Parco il Prato Arezzo (ingresso gratuito)

9 luglio - Overa, Venere Gommosa, Coca Puma, Cacao Mental, Africa Unite, Sud Sound System

10 luglio - Novella, Millealice, Lamante, Marta Del Grandi, Ele A, Rose Villain

11 luglio - Capaleo, Frambo X Scicchi, Visconti, Il mago del gelato, Thru Collected, Mace

12 luglio - Barkee Bay, Santamaream, Birthh, Studio Murena, Mura Masa dj set, John Talbot dj set

13 luglio - Rondine, Gaia Morelli, Bluem, Sarafine, Dargen D'Amico, okgiorgio dj set, Cosmo, Klang Club dj set

Porto Rubino

Dal 15 al 21 luglio

15 luglio, Vieste (FG) - Joe Barbieri, Colapesce Dimartino, Dente, Elasi, Mannarino, Riccardo Sinigallia

17 luglio, Giovinazzo (BA) - Morgan, Nada, Piero Pelù, Renzo Rubino e La Sbanda

19 luglio, Monopoli (BA) - Arisa, Bluem, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Gaia, Sara Penelope Robin

21 luglio, Tricase Porto (LE) - Malika Ayane, Marco Castello, Lucio Corsi, Mace, Maria Antonietta e Colombre, Popa, Populous, Studio Murena

No Borders Music Festival

Dal 20 luglio al 4 agosto - Laghi di Fusine, Tarvisio (UD)