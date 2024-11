I Modà tornano allo Stadio San Siro nel 2025

Il 12 giugno 2025 la band torna nel luogo del loro più grande successo per una serata da veri romantici Alessandro Alicandri







Dopo l'annuncio dell'interruzione delle loro attività musicali a luglio del 2024, la carriera dei Modà sembrava arrivata a un brusco stop. Kekko Silvestre in una lettera rivolta ai suoi "romantici", ha raccontato del suo desiderio di prendersi una pausa, pur rimanendo unito alla band, per capire se fosse stato possibile per lui (e per loro) tornare a suonare e fare nuova musica. Le ragioni Kekko non le ha mai nascoste: dopo la partecipazione a Sanremo 2023, permanevano delle problematiche depressive che rendevano complicatissimo per lui (e per la band) poter lavorare serenamente.

Il 12 giugno 2025 arriva "La notte dei romantici", una serata nella quale i Modà tornano a suonare dal vivo lì dove avevano raggiunto l'apice del loro successo, lo stadio San Siro. Si ritroveranno quindi con i loro fan per ripercorrere una storia lunghissima di canzoni di successo, di nuovo al fianco di RTL 102.5.

«Mi trema solo a pensarci» dice Kekko «sarà l'unica data del 2025. Tornare a San Siro, lì dove, nel giugno del 2016, riuscimmo a fare due sold out con Passione Maledetta, è molto emozionante. Fu l'ultima cosa che facemmo insieme a Lorenzo Suraci (presidente di RTL 102.5, è stato loro manager ndr), e trovarci ora di nuovo insieme è qualcosa di davvero romantico».