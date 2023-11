I Negramaro annunciano 3 concerti negli stadi per il 2024

Milano, Napoli e Messina sono le tre città che vedranno la band calcare i palchi dei propri stadi l'estate prossima Redazione Sorrisi







I Negramaro non si fermano e annunciano per il 2024 tre concerti speciali negli stadi: il 15 giugno allo Stadio Armando Maradona di Napoli, il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina.

I biglietti per le tre date, organizzate e prodotte da Friends&Partners e Magellano Concerti, sono disponibili su TicketOne.

La prima volta allo stadio di Napoli

A sei anni dall'ultimo tour negli stadi e più di quindici dal loro primo San Siro, calcheranno per la prima volta il palco dello stadio napoletano «La prima volta nello stadio Maradona di Napoli per noi corrisponde al sogno più grande della nostra vita» ha detto Giuliano Sangiorgi «Abbiamo deciso di dedicarlo a Pino Daniele, il nostro primo “cicerone” in città. Lo ha fatto con le sue canzoni, lo ha fatto con la sua amicizia e con le nostre chitarre insieme. Pino ci manca e glielo canteremo con tutto il nostro cuore e la nostra voce!».

L'evento è quindi realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli per Napoli Città della Musica e con la Fondazione Pino Daniele Ets, che promuove il progetto per il contrasto della povertà educativa e del disagio scolastico dei ragazzi della città che i negramaro hanno deciso di sostenere.

Il docufilm

Due concerto che segnano un nuovo inizio dopo il lungo tour estivo N20 che celebrava il ventennale della loro carriera, immortalato anche nel docufilm "Negramaro Back Home - Ora so restare". Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma racconta N20 Back Home, la grande festa dello scorso 12 agosto all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (Lecce) con sul palco, al fianco della band, gli amici che hanno accompagnato il loro viaggio artistico: Elisa, Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello. Il docufilm arriverà al cinema il 6,7 e 8 novembre.