I Negramaro annunciano le date del “Contatto Tour 2021”

Dopo uno speciale concerto in streaming su LiveNow, la band torna a suonare dal vivo in 15 città italiane nei mesi di ottobre e novembre

05 Febbraio 2021 | 15:12 di Giulia Ciavarelli

La grande macchina degli eventi live sembra ricominciare a muoversi, e tra i primi artisti italiani ad annunciare il ritorno sul palco ci sono i Negramaro: «È vero, non riusciamo a smettere di sognare!» scrivono sui social, dove comunicano con emozione una serie di concerti previsti per il 2021.

A due anni di distanza dai sold out del "Amore che torni tour 2019", la band sceglie quindici città diverse per un totale di diciotto live show che si terranno nei palazzetti tra ottobre e novembre: il Contatto Tour 2021 arriverà a Rimini, Torino, Roma, Reggio Calabria, Milano, Napoli, Bologna e tante altre location sparse per il Paese. Il titolo del tour prende il nome dall'album di inediti pubblicato il 13 novembre per Sugar, che ha conquistato recentemente il disco d'oro a una settimana dall'uscita del singolo "La cura del tempo".

Ad anticipare questo atteso ritorno, sarà uno speciale evento: i Negramaro sono i primi artisti ad annunciare un concerto in streaming dal titolo Primo Contatto, che sarà in diretta in esclusiva su LIVENow venerdì 19 marzo alle ore 21:00. L'evento si terrà nella la prestigiosa venue “La Lanterna Rome” e sarà un evento complementare a quello dal vivo, che permetterà ai fan di vivere un'esibizione speciale e unica nel suo genere.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per il tour, per il concerto in live streaming e uno speciale “bundle” scontato per coloro che acquisteranno entrambi, sono disponibili sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket dal 9 febbraio dalle ore 11.00. Su LIVENow si potranno acquistare solo i biglietti per il concerto in streaming.

Una presale sarà riservata agli iscritti del fanclub per 48 ore a partire da sabato 6 febbraio ore 10.00. Gli iscritti alla piattaforma My Live Nation potranno accedere alla presale dall’8 febbraio ore 10.00 per 24 ore. L’iscrizione a My Live Nation è gratuita.

Le date del tour

7 ottobre - Rimini, RDS Stadium (data zero)

9 ottobre - Torino, Pala Alpitour

12 e 13 ottobre - Roma, Palazzo dello Sport

18 ottobre - Eboli, Palasele

23 ottobre - Reggio Calabria, PalaCalafiore

26 ottobre - Napoli, PalaPartenope

29 e 30 ottobre - Milano, Mediolanum Forum di Assago

5 novembre - Padova, Kioene Arena

9 novembre - Bologna, Unipol Arena

12 novembre - Ancona, PalaPrometeo Estra

13 novembre - Perugia, PalaBarton

16 novembre - Firenze, Nelson Mandela Forum

20 novembre - Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

23 novembre - Conegliano, Zoppas Arena

26 e 27 novembre - Bari, Palaflorio