I Negramaro tornano con un tour nei teatri

Cancellati i concerti nei palazzetti, la band annuncia nuove date in Italia e in Europa per il prossimo autunno Giulia Ciavarelli







«Abbiamo bisogno di voi, di ritrovarvi davanti a un microfono in un grande abbraccio. Sarà bellissimo, promesso»: giornata di annunci per i Negramaro, che annullano il tour indoor più volte rimandato, previsto per marzo, e danno appuntamento ai fan nei teatri italiani in autunno. Una scelta per restare vicino al proprio pubblico garantendo le massime condizioni di sicurezza, «cambiare location è l'unico modo per tornare live» aggiunge Giuliano Sangiorgi.

La band, a quindici anni di distanza, torna ad esibirsi nei teatri: l'"Unplugged European Tour 2022" sarà un'occasione unica e irripetibile per sperimentare nuove forme musicali e tornare ad avere un contatto ancora più stretto con i fan. Partiranno a settembre dal Teatro degli Arcimboldi di Milano e proseguiranno in giro per l'Italia per tutto il mese di novembre e dicembre.

Non sono finite le novità: i Negramaro annunciano anche dieci appuntamenti live che li vedranno suonare anche nelle principali capitali europee.

I biglietti per le date del tour previste a marzo e aprile 2022 nei palazzetti verranno rimborsati; dal 18 febbraio, invece, sarà possibile assicurarsi un posto alla tournée teatrale acquistando i biglietti tramite vendita generale su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Tutte le date del tour

30 settembre - Milano, Teatro degli Arcimboldi

7 ottobre - Sanremo, Teatro Ariston

10 ottobre - Bergamo, Teatro Creberg

13 ottobre - Brescia, Gran Teatro Morato

16 ottobre - Padova, Gran Teatro Geox

19 ottobre - Firenze, Tuscany Hall

22 ottobre - Napoli, Teatro Augusteo

25 ottobre - Lecce, Teatro Politeama Greco

28 ottobre - Catania, Teatro Metropolitan

31 ottobre - Bari, TeatroTeam

5 novembre - Mantova, Grana Padano Theatre

8 novembre - Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

11 novembre - Bologna, Teatro EuropAuditorium

13 novembre - Roma, Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia

21 novembre - Londra, O2 Sheperd’s Bush Empire

23 novembre - Amsterdam, Melkweg

26 novembre - Parigi, Le Trianon

27 novembre - Bruxelles, Cirque Royal

29 novembre - Francoforte, Batschkapp

2 dicembre - Monaco, Neue TheaterFabrik

4 dicembre - Lugano, Palazzo dei Congressi

5 dicembre - Zurigo, Komplex 457

7 dicembre - Lussemburgo, Rockhal

10 dicembre - Barcellona, Barts