I Pinguini Tattici Nucleari live allo stadio Olimpico di Roma

Inarrestabili i Pinguini Tattici Nucleari, che dopo un fulmineo tutto esaurito per il concerto dell'11 luglio 2023 a San Siro, sono pronti a conquistare anche la Capitale. Proprio così, perché la band ha annunciato una nuova data, quella del 23 luglio 2023, per un live allo Stadio Olimpico di Roma.

«Roma è sempre stata una città difficile da espugnare per tutti i musicisti. La sua coscienza musicale è molto alta, decide lei a chi regalare grandi soddisfazioni – commenta Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari – La prima volta che ci siamo andati, per suonare in un piccolo locale del Pigneto, il pubblico ci ha accolto come fossimo amici, quasi parenti. Con alcuni dei presenti siamo tuttora in contatto, perché Roma ti sa far sentire a casa anche se provieni da milioni di chilometri di distanza. L’Olimpico è un traguardo enorme e favoloso, che suggella il nostro amore per la Città Eterna».

Il nuovo appuntamento è ufficiale, dopo qualche indizio seminato sui social dai Pinguini – Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini – che il 24 ottobre hanno pubblicato tre emoticon (un pinguino, una freccia che indicava la direzione verso il terzo disegno, un lupo) con una scritta piuttosto eloquente: «I pinguini vanno dal lupo». Il giorno dopo la conferma: i Pinguini Tattici Nucleari suoneranno allo Stadio Olimpico il 23 luglio 2023, dopo la data di San Siro – andata sold out in meno di ventiquattr’ore dall’apertura delle vendite dei biglietti. A proposito di biglietti, quelli per il concerto di Roma sono in prevendita da martedì 25 ottobre su Ticketone.it e su Ticketmaster.it