I tour e i concerti dell’estate 2022

Dopo due anni di stop, nei mesi più caldi ritorneranno i grandi eventi pop e rock Francesco Chignola







La musica dal vivo si è finalmente risvegliata! Dopo due anni in cui la pandemia aveva messo il freno agli eventi, limitando le possibilità degli artisti e mettendo in crisi l’intero settore, da qualche settimana sono cadute le restrizioni. E come stiamo già vedendo in tutta Italia in queste settimane, i concerti sono subito ripartiti. Ma il bello deve ancora arrivare: lo farà nei mesi estivi con un numero quasi incalcolabile di tour e di serate-evento. C’è l’imbarazzo della scelta, quindi… bando alle ciance!

Che show negli stadi

Iniziando dai tour, i più spettacolari saranno, come da tradizione, quelli che si terranno nelle grandi arene, negli stadi e in tutti quei luoghi che possono ospitare decine di migliaia di spettatori a sera. Il re incontrastato è Vasco Rossi, che partirà in anticipo sulla stagione con un mega-concerto a Trento dove sono attesi circa 120 mila fan (il 20 maggio), sarà all’Ippodromo di Trenno a Milano il 24 e proseguirà per tutto il mese di giugno con un totale di 11 date, tra cui due al Circo Massimo di Roma. Ripartiranno dagli stadi anche Cesare Cremonini (particolarmente atteso dai fan il live all’autodromo di Imola del 2 luglio, per il quale ci sono ancora dei biglietti) e Ultimo (sarà davvero memorabile il concerto del 17 luglio al Circo Massimo, nella sua Roma, anche se è già tutto esaurito). Jovanotti, tre anni dopo il primo “Jova Beach Party”, riporterà il suo incredibile tour nelle spiagge per due mesi a partire dal 2 luglio. Lorenzo non si fermerà solo in riva al mare, ma anche in montagna (a Gressan, Aosta, il 13 luglio), chiudendo poi all’aeroporto di Bresso (Milano) il 10 settembre. Nel frattempo, proseguirà fino quasi all’autunno il lungo tour di Blanco, autentica “rivelazione” live del 2022: ma chi non ha comprato il biglietto si metta il cuore in pace: sono finiti da un pezzo...

Tutti sul palco!

Fare una lista completa degli artisti in tour nei mesi estivi è impossibile: praticamente tutti gli artisti più amati saranno in giro per l’Italia tra giugno e settembre. Qualche nome? Iniziamo da Elisa, che dopo tre date all’Arena di Verona (28, 30 e 31 maggio) presenterà un lungo (27 concerti!) e innovativo tour “ecologico” che si fermerà in location suggestive, dalla Cava del sole di Matera (27 luglio) al Teatro Greco di Siracusa (3 settembre). I ragazzi di Il Volo porteranno di nuovo in Italia le loro voci all’Arena di Verona (3 e 4 giugno), al Teatro Antico di Taormina (11 e 12 giugno), a Ferrara (29 giugno) e a Vicenza (3 settembre). Saranno in tour molte star del nuovo pop italiano come Madame, Mahmood, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista, Rkomi, i Pinguini Tattici Nucleari, Irama, Achille Lauro, Brunori Sas e Francesco Gabbani. Ma anche giganti della canzone come Fiorella Mannoia, Carmen Consoli, Claudio Baglioni (dopo le 12 serate di giugno alle Terme di Caracalla, a luglio sarà a Siracusa e Verona) e il duo formato da Antonello Venditti e Francesco De Gregori (per loro la tappa del cuore sarà allo stadio Olimpico di Roma il 18 giugno). Non mancheranno i rapper più acclamati come Marracash, Fabri Fibra, Gué Pequeno, Caparezza, Ghali, Gemitaiz e Sfera Ebbasta, mentre il rock sarà garantito dai Subsonica e dai Litfiba: la band di Piero Pelù, già in viaggio dal 26 aprile, chiuderà la sua storia quarantennale proprio con le date estive.

Stasera o mai più

In estate non ci sono solo i tour, ma anche tanti concerti-evento irripetibili, molti dei quali già esauriti ma che vale la pena di ricordare. Tra gli italiani spiccano i Måneskin che, dopo una toccata e fuga all’Arena di Verona il 28 aprile, in estate suoneranno il 23 giugno a Lignano Sabbiadoro e il 9 luglio al Circo Massimo di Roma: per rivederli in Italia dovremo aspettare il 2023. Lo stadio di San Siro a Milano sarà poi la sede di molti concerti davvero speciali: Elton John il 4 giugno, il 19 Marco Mengoni (che farà il bis all’Olimpico di Roma il 22), i Rolling Stones il 21, Salmo il 6 luglio (anche il 1° luglio a Bibione, vicino a Venezia), Alessandra Amoroso il 13 e Max Pezzali il 15 e 16 con una festa piena di amici per i suoi 30 anni di carriera. Gigi D’Alessio celebrerà lo stesso anniversario a Napoli, il 17 giugno (vedi pag. 10). Tra gli artisti internazionali, i più attesi sono Harry Styles (il 25 luglio a Bologna e il 26 a Torino), e Justin Bieber (il 31 luglio a Lucca). Da non perdere il 16 luglio a Bergamo gli Elio e le Storie Tese in un “Concertozzo” nato per aiutare gli artisti in difficoltà: la definiscono la “festa di fine sfiga”, e il ricavato verrà devoluto ai profughi ucraini. Ligabue in estate sarà “a riposo” dopo l’evento per 100 mila fan a Campovolo (RE) il 4 giugno, in attesa di tre date a Verona tra il 27 e il 30 settembre, e aspetteremo l’inizio dell’autunno anche per Eros Ramazzotti (17 e 18 settembre ad Agrigento, dal 20 al 24 a Verona). Infine, sempre a Campovolo, l’11 giugno si terrà finalmente “Una, nessuna, centomila”, concerto ideato da sette artiste (Mannoia, Emma, Amoroso, Giorgia, Elisa, Nannini e Pausini) per combattere la violenza sulle donne.