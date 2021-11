Il Blitz di Cosmo gioca in questi tempi incerti

All'Alacatraz di Milano, un ritorno dal vivo per ricordarsi di essere sempre pronti a ballare Cosmo Credit: © Francesco Prandoni Redazione Sorrisi







Non ci può credere nemmeno lui e lo ripete un paio di volte appena salito sul palco dell'Alcatraz. È il primo concerto di Cosmo da febbraio 2019, da quell'ultima data prima della pandemia al Forum di Assago. Riparte sempre da Milano la dimensione live di un progetto che sarebbe un peccato ascoltare solo su disco, o da seduti.

Doveva essere Bologna lo scorso ottobre a ospitare una grande festa in tre date, uno spettacolo su cui Marco Jacopo Bianchi e la sua squadra lavoravano da tempo. Rimandati ad aprile quei concerti, la decisione è stata di non continuare ad attendere tempi più sicuri, ma di muoversi nell'incertezza «Ci siamo detti: ovunque ci sia una possibilità di infilarci a suonare, dobbiamo sfruttarla».

Le immagini del concerto Cosmo Credit: © Francesco Prandoni Cosmo Credit: © Francesco Prandoni Cosmo Credit: © Francesco Prandoni Cosmo Credit: © Francesco Prandoni Cosmo Credit: © Francesco Prandoni Cosmo Credit: © Francesco Prandoni Cosmo Credit: © Francesco Prandoni Cosmo Credit: © Francesco Prandoni

Con la riapertura dei club e da una versione riadattata dello spettacolo previsto a Bologna nasce il “Blitz” del 23 novembre a Milano. Un concerto “come quelli di una volta”, in un club a capienza piena, crowd surfing compreso. Una scaletta varia che ci ricorda bene le diverse voci di Cosmo, tra il clubbing e l'ambient, tutta da ballare, ma con intermezzi più lenti e morbidi quasi meditativi. Tra versioni rimaneggiate di brani più vecchii come “Sei la mia città”, “Quando ho incontrato te”, “Turbo” e “L'ultima festa” e brani più recenti di “La terza estate dell'amore” che il pubblico non vedeva l'ora di cantare a squarciagola come “Antipop”,”Musica illegale” e “Mango” volano tre ore. E in quelle tre ore sul palco è difficile scorgere la ruggine di due anni lontano dai live, la stessa a cui fa riferimento in un ringraziamento affidato ai suoi social «Ho sentito la ruggine scrostarsi di dosso canzone dopo canzone» ha commentato «È stata una botta fortissima e la stiamo ancora elaborando. Personalmente sono sconvolto, non trovo altre parole. Vi amo, vi ringrazio per esser stati li coi vostri corpi, con la vostra carica, coi vostri sguardi».

Non possiamo sapere come cambieranno le cose nei prossimi mesi riguardo agli spettacoli, cosa si potrà e cosa non si potrà fare. Il senso del Blitz però è proprio questo, tenersi pronti a portare la festa dove si potrà, non appena si potrà.

Il nuovo singolo "Vele al vento"

Dal 3 dicembre Cosmo torna anche in radio con "Vele al vento", secondo estratto da "La terza estate dell'amore". Un brano che verrà riproposto in una radio edit di qualche minuto, una scelta singolare dato che la versione originale registrata su disco dura otto minuti e la versione dal vivo ancora di più. Un augurio di buon viaggio a "questa nave di pazzi", per mollare gli ormeggi e vivere pienamente "senza mappe nè padroni".