Il Concerto del Primo maggio, il backstage e i cantanti

Ecco cosa succede dietro le quinte del mega-concerto al Circo Massimo Carola Piluso







Quando arriviamo al Circo Massimo di Roma ci rendiamo subito conto che la Storia ha accolto e

fatto spazio alla musica, per la prima volta il Concerto del Primo maggio è ospitato da questo

fantastico luogo. Tra il Palatino e l’Aventino un palco imponente al centro riempie la città eterna di

mille note musicali. Nel backstage l'atmosfera è frenetica, trepidante e si respira musica in ogni angolo. Tecnici, attrezzisti, addetti ai lavori corrono da una parte all'altra per allestire camerini e controllare che tutto sia pronto e in sicurezza per il grande evento gratuito che raduna ogni anno centinaia di migliaia di spettatori dal 1990.

Nei due giorni che precedono il concerto il tempo è clemente e le prove dei cantanti iniziano alle 10 del mattino, sono semi blindate con muro umano per non far vedere all'esterno cosa succede sul palco e si susseguono senza sosta fino a sera. A presentare il concerto (promosso da CGIL, CISL e UIL) Ermal Meta e Noemi che dalle 15:15 daranno il via allo spettacolo subito dopo l'apertura speciale e frizzante di Big Mama e l'esibizione di Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis. Oltre 10 ore di show trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2. «Sono onorata e contentissima di presentare con Ermal. Da romana sono orgogliosissima che si sia scelto il Circo Massimo e spero di esserne all'altezza» confessa Noemi, poi Ermal sottolinea: «Sento una grande responsabilità e il palco del primo maggio è uno dei più importanti in Italia per veicolare messaggi». Infatti questa maratona musicale è molto di più di una semplice festa dei lavoratori perché punta ad accedere un faro importante su tematiche sociali di attualità come la sicurezza sul lavoro e la violenza sulle donne.

Un docufilm sul Concertone del Primo maggio della Capitale

Il Direttore Artistico Massimo Bonelli a sorpresa annuncia l’arrivo di un docu-film in lavorazione che ripercorrerà passo passo tutte le tappe della preparazione di questa grande manifestazione che ormai è

diventata il cuore pulsante della Capitale e non solo. Infatti ad accogliere gli artisti (più di 50)

accorrono da tutta Italia per acclamare i loro beniamini e cantare a squarciagola. Sul palco alcuni rappresentanti della scena musicale attuale italiana. Tra i più attesi Ultimo, Tananai, Achille Lauro, Mahmood, Rose Villain. A sorpresa anche Geolier, tenuto nascosto quasi fino all'ultimo giorno, ha scattato foto e firmato autografi ai fan che lo chiamavano a gran voce.

Aggirandoci nei camerini incontriamo Olly che dopo due flessioni e qualche selfie con i fans ci porta sul retro del mitico palco rotante per le prove dei suoi brani mentre i Santi Francesi e gli Ex Otago si godono il sole giocando una partita al biliardino del campo base allestito nelle vicinanze. Ad un certo punto vediamo avvicinarsi Leo Gassmann che con un grande sorriso ci spiega la storia del particolare cappello dei Pokémon che indossa: «È un portafortuna! Adoro i Pokémon e Pikachu é il mio preferito! Me l’ha prestato un mio amico e lo metto quando canto “Take that” e a tutti i miei concerti». Il portafortuna di Cosmo invece sono due gocce di lavanda dietro il collo. «Sul palco sono a casa mia e non ho ansia da prestazione» ci rivela invece Achille Lauro. Nel lungo corridoio retro palco Giuliano Sangiorgi leader dei Negramaro imbraccia la sua inseparabile chitarra e intona qualche nota di "Luna piena". Tananai prima delle prove con occhi sognanti ci racconta l’emozione di “ho fatto un sogno” singolo realizzato con Rose Villain e Madame per festeggiare lo scudetto dell’Inter sua squadra del cuore: «È un piccolo sogno che si realizza perché far parte di un anno fantastico della squadra è motivo di grande orgoglio». Intanto in strada i fan sbirciano dalle grate del cancello nella speranza di scorgere o strappare una foto al loro idolo e alcuni preparano le tende per la notte per potersi accaparrare un posto sottopalco non appena apriranno le porte al pubblico. Naturalmente il nuvolone di Fantozzi è dietro l’angolo e se marzo è pazzerello, maggio lo è ancora di più! Ermal Meta da vero esperto ci raccomanda di tenere sott'occhio la pressione atmosferica perché il rapido abbassamento di quest'ultima significherebbe pioggia a catinelle. Il temporale potrebbe sorprenderci da un momento all'altro quindi ombrelli e impermeabili non possono di certo mancare, ma questo non ci scoraggia e di certo non rovinerà l'atmosfera di festa e condivisione unica e inimitabile che solo il Concertone sa creare dentro e fuori dal palco.

Tutti i cantanti che vedremo sul palco: