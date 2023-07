Il debutto dei Pinguini Tattici Nucleari a San Siro: «La normalità è la nostra forza»

«Il pubblico vuole qualcuno che dica “siamo come te”»: 60mila spettatori si sono riuniti a San Siro per il loro debutto negli stadi Giulia Ciavarelli







I Pinguini Tattici Nucleari avrebbero alcuni buoni motivi per vantarsi dei loro numeri da record ma ci tengono a dire che «Non ci appartengono le “sboronaggini”, il pubblico vuole qualcuno che dica “siamo come te”». Ecco la loro forza: Riccardo, Elio, Nicola, Matteo, Simone e Lorenzo portano avanti il modello più puro e sincero di band, complici tra loro e vicini al pubblico che li ama sin dagli esordi.

Prima di arrivare a riempire gli stadi, i Pinguini Tattici Nucleari si sono creati una fanbase solida negli anni di gavetta, tra notti insonni, locali bergamaschi e il tour a bordo di un furgoncino che si chiamava “Dentista Croazia” «per girare l’Italia a suonare dieci anni fa» raccontano.

La loro storia è stata magistralmente racchiusa in due ore di show, arrivano in punta di piedi al loro primo stadio e superano ogni aspettativa. A Milano 60mila persone, solo per la prima data, hanno illuminato San Siro e accolto la band con applausi scroscianti sin dai primi minuti del concerto. «Abbiamo la fortuna di essere nati bruttini, non superfighi ma normali» ci dicono, raccontando di quella normalità che ha fatto breccia nel cuore del pubblico e li ha portati a riempire stadi e arene con una lunga lista di sold out.

“Zen” è la canzone che inaugura il concerto, alla quale seguono subito “Giovani Wannabe” e “Tetris”, nel mezzo fuochi, laser ed effetti speciali: «Sono funzionali a quel momento e servono, come gli abiti di scena, ma non sono il fulcro del nostro spettacolo. Tutto questo “cade” nel momento in cui noi vi parliamo o presentiamo una canzone. In tutta questa finzione vogliamo combattere per far venire fuori la verità, è questa la bellezza» ci raccontano poche ore prima di andare in scena.

«Suoniamo in un posto largo e spazioso ma dobbiamo fingere di essere ancora in una cantina» e ci riescono alla perfezione: questa sensazione avviene in molti momenti dello show, quando il frontman scende e chiama una fan per tatuarsi sul palco, quando li ritroviamo tutti attorno a una tavola per un set acustico, quando interagiscono direttamente con il pubblico. Ritornando alla domanda iniziale: il segreto del loro successo è proprio questo, essere uniti, autentici ma anche estremamente preparati.

In scaletta troviamo quasi tutte le hit, da “Coca zero” a “Ricordi”, “Scrivile scemo” e la più recente “Rubami la notte” ma anche brani meno recenti, quasi mai suonati in tour. Tutti, o quasi, accompagnati da una spiegazione che si collega alla loro storia come band: «Non siamo fan della musica play e via, ci prendiamo i nostri piccoli momenti per cercare di andare oltre la superficie e far capire come la pensiamo a chi ci sta ascoltando».

Ora li aspettano un secondo sold out a Milano e poi via a Firenze, Torino, Roma, Bari, Messina e il gran finale a Campovolo il 9 settembre. Sguardo al futuro, e perché no, a Sanremo? «È una manifestazione che ci ha dato tanto, ma dobbiamo capire, perché non siamo mai stati fermi e ci vuole la canzone giusta. Abbiamo delle famiglie e la mia nonna mi vorrebbe vedere dal vivo e non solo su Instagram!» conclude sorridendo Zanotti.

La scaletta del concerto

Intro

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On collegata con

La storia infinita

Bergamo collegata con

HIKIKOMORI

Coca Zero

NO NO NO collegata con

Ricordi

Lake Washington

Inizio acustico

Scatole

Giulia

Cena di classe

Fine acustico

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Medley (brani mixati in nota dettaglio show)

Ridere

Rubami la notte

ENCORE (con orchestra):

Ringo Starr

Scrivile Scemo

Pastello Bianco