Il giro del mondo in 24 ore: Laura, tu sei unica!

La Pausini ha festeggiato 30 anni (esatti!) di carriera con tre concerti-evento a New York, Madrid e Milano Antonella Silvestri







Sembrava un’impresa impossibile ma Laura Pausini, ancora una volta, è riuscita a sorprenderci. Tre concerti (ovviamente tutti esauriti) nel giro di 24 ore tra New York, Madrid e Milano. Tre appuntamenti in cui la cantante ha proposto una decina di brani per ogni decennio di carriera, iniziata dalla vittoria tra le Nuove proposte di Sanremo: era il 27 febbraio 1993. Laura ha regalato ai fan una maratona live, con uno sforzo fisico e vocale senza precedenti, a cinque anni dal suo ultimo tour solista.

Il 27 febbraio, alla serata milanese conclusiva di questo breve ma intenso viaggio, c’eravamo anche noi di Sorrisi. All’ingresso del Teatro Carcano, in attesa, una fila di persone sorridenti e impazienti. All’interno, un andirivieni frenetico, in attesa dello show, iniziato alle 23. Con la storica band e sotto lo sguardo amorevole del compagno, il chitarrista Paolo Carta (in sala c’erano anche la figlioletta Paola e il papà Fabrizio), Laura si è scatenata sul palco.

In platea non si riusciva a stare seduti. Ogni pezzo si trasformava in un’onda umana. Tra fan della prima ora e ragazzi più giovani, tutti si agitavano cantando a squarciagola i brani, da “Benvenuto” a “Non ho mai smesso”, da “Limpido” a “Lato destro del cuore”. Dopo “Simili”, “Non è detto”, “Frasi a metà”, “Io sì (Seen)” e il suo ultimo successo “Scatola”, a mezzanotte c’è stato il debutto di una canzone inedita, “Un buon inizio”, scritta da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Dopo il concerto e alla fine di queste 24 ore passate ad altissimo tasso di intensità, Laura (che indossava una giacca ispirata a quella del suo debutto sanremese) ha voluto il suo team e noi giornalisti nel foyer del teatro per un brindisi e per un’appendice deliziosa: una torta di sablè al cioccolato preparata per lei da Ernst Knam.

Nonostante il sonno arretrato, l’artista ha continuato a chiacchierare e a scherzare con tutti fino alle 2 di notte. Senza contare le richieste di selfie e video, puntualmente accontentate. Come lei, non c’è nessuno...