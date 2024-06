Il Nameless Festival chiude con il record!

La tre giorni ha fatto registrare 90 mila presenze. L'appuntamento è con l'edizione 2025 che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno Antonella Silvestri







90mila persone per un’edizione da record. E’ il risultato del Nameless Festival, la tre giorni di musica elettronica (e non solo) diventata nel tempo uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Nonostante il maltempo che ha costretto l'annullamento della serata inaugurale dedicata ai residenti, la manifestazione è stata un successo strepitoso, con cinque palchi che hanno ospitato alcuni dei più grandi nomi della scena nazionale e internazionale. Durante la prima giornata del festival (che si è svolto dal 14 al 16 giugno) si sono esibiti artisti come Ahadadream, Alesso, Angelina Mango, Ava, Bad Boombox, Benny Benassi, Boys Noize, Camo & Krooked, Cassö, Clara, Edmmaro, Greg Willen, Hybrid Minds, Il Pagante, Il Tre, Justice, K Motionz, Koven, Luca Agnelli, Maddix, Marlon Hoffstadt, Sally Cruz, Silent Bob & Sick Budd, Slings e Vale Pain. I fan, accorsi da ogni parte del mondo, hanno ballato e cantato per tutto il tempo dimostrando tutta la loro passione per la musica.

Il secondo giorno ha alzato ulteriormente il livello di energia della kermesse con le performance di Deadmau5, Steve Angello, Eiffel 65, Chase & Status, Pino d’Angiò, Tony Boy. Il pubblico, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, si è dimostrato entusiasta, contribuendo a creare un'atmosfera elettrizzante con le esibizioni di Claptone, Kungs e Subtronics, Naska (live), Nello Traver.

L'ultima giornata del Nameless Festival ha visto alternarsi sul palco alcuni dei nomi più attesi, tra cui DJ Snake, Hardwell, Annalisa e Bizarrap. Fan in delirio con artisti che hanno saputo tenere alta l'energia fino all'ultimo momento. Le performance di Tony Effe, Yung Snapp e Roger Sanchez hanno reso la serata indimenticabile.

Nonostante il grande afflusso di pubblico, tutto è filato liscio. L’organizzazione impeccabile ha reso possibile lo svolgimento del festival senza intoppi, con pagamenti cashless che hanno eliminato le code alle casse. Inoltre l’attenta gestione della sicurezza, grazie al lavoro instancabile dei volontari e delle forze di polizia, ha garantito la tranquillità di tutti i partecipanti.

Alberto Fumagalli, CEO & Founder del Nameless Festival, si è dichiarato entusiasta del successo di questa edizione: «Siamo molto contenti di questa decima edizione, che ha confermato i trend dell'anno scorso nonostante l'annullamento della serata inaugurale. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di migliorare i servizi e la soddisfazione del pubblico, e già siamo al lavoro per l'edizione del 2025, che sarà ancora più speciale». Il Nameless Festival 2025 si terrà dal 31 maggio al 2 giugno 2025 sempre nella stessa location, la Nuova Poncia, tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del genere…