Il “Nameless Festival” torna con l’ottava edizione: la line up

Dopo due anni di stop, ritorna l'evento musicale di quattro giorni in una nuova location della Valsassina Redazione Sorrisi







L’estate 2022 recupera davvero normalità con il "Nameless Festival 2022": dopo due anni di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, torna l’ottava edizione di uno degli eventi più attesi a livello nazionale e internazionale della musica dance e hip hop. L’appuntamento con la nuova edizione è fissato da giovedì 2 a domenica 5 giugno presso La Poncia, tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), in una nuova location di 200.000 mq. Gli enormi spazi a disposizione, immersi nella natura incontaminata, permetteranno al Festival di ampliare ancora di più i propri servizi, al fine di accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso, comprese le due aree food, una lounge area, uno spazio dedicato all’intrattenimento.

I numeri del "Nameless Festival 2022" sono già da capogiro:confermate 75.000 presenze (rispetto alle 50.000 di fine Festival 2019) e sold out l’abbonamento 4 giorni. Da sempre legato alla bellezza dell’area naturale che lo ospita, anche quest'anno spingerà in direzione del tema della sostenibilità ambientale. L’evento sarà green ed ecosostenibile anche grazie alla collaborazione con Silea, la società pubblica lecchese che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti. «Il Nameless Festival è una grande festa della musica pensata anche all’insegna della sostenibilità. La scelta degli organizzatori di utilizzare per le attività di ristorazione esclusivamente materiali biodegradabili e compostabili, eliminando bottiglie in vetro e plastica, è una caratteristica distintiva di questo festival» commenta Pietro Antonio D’Alema, Direttore generale di Silea «Siamo molto felici di poter contribuire come partner tecnico a eventi di questo genere sul nostro territorio. Per noi è anche l’opportunità per provare a veicolare a migliaia di giovani l’importanza di adeguare i nostri stili di consumo alle nuove esigenze del pianeta. Non vogliamo perdere nessuna occasione per lanciare messaggi sulla necessità di sviluppare abitudini fondate sull’economia circolare».

La line – up degli artisti

Come nelle edizioni precedenti, la line up dell’evento è molto eterogena, in modo da poter proporre artisti dal mondo della musica elettronica, hip hop, trap e latin music. Tre, infatti, sono i palchi dedicati ai diversi generi musicali: Lake Tent, Mountain Stage e Molinari Igloo Stage.

La scaletta del palco Lake Trent

2 giugno: Tiësto, Joel Corry, Will Sparks, Habstrakt, Edmmaro, Moksi, MARTEN HØRGER, Rudeejay, Reebs e Lost Minds

3 giugno: Afrojack, Purple Disco Machine, Morten, Dom Dolla, Hannah Wants, Raffa FL, James Hype, Nextars, ELYX e NOISY Boi

4 giugno: ILLENIUM, KAYZO, ACRAZE, Riton, Merk & Kremont, Ben Kim, Fat Tony, PRZI, Jamis, TWOLATE e Fool’s Paradise

5 giugno: Dj Snake, Topic, Benny Benassi, Shouse, Apashe, D.O.D., Tita Lau, Pretty Pink, Hawk e Basics

La scaletta del palco Mountain Stage

2 giugno: Ernia, Luchè, Noyz Narcos, Rhove, Anna, Night Skinny, Drefgold, Nerone, Fuera, Vettosi, Rico Mendossa, Rocket Pengwin e Ice-Stain

3 giugno: Lil Pump, Tony Effe, Geolier, Paky, Lele Blade, Samuray Jay, Dj TY1, Leon Faun, Nerissima Serpe, Digital Astro, Knowpmw,Big Mama, Uzi Lvke e Ice-Stain

4 giugno: Centrale Cee (per la prima volta in assoluto in Italia), bbno$, Massimo Pericolo, Bresh, Mara Sattei, Il Pagante, Nello Traver, Diss Gacha, Nessuno, Tony Boy, Hello Mimmi e Ice-Stain

5 giugno: Gué, Villabanks, Ana Mena, Mambolosco, Boro Boro, Rosa Chemical, Slings, TheloniousB, Axell, Epoque, ELE A e Ice-Stain.

La scaletta del palco Molinari Igloo Stage