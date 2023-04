Il programma dello Snowland Music Festival 2023

Dal 22 al 24 aprile a Livigno. In line up Fabri Fibra, Sven Väth e Steve Aoki Redazione Sorrisi







È tutto pronto per l’edizione 2023 dello Snowland Music Festival, che si terrà da sabato 22 a lunedì 24 aprile a Livigno (SO), tra le mete sciistiche italiane più rinomate. L'evento combina tre giorni di musica, snowpark, shopping e gastronomia, nella bellezza del paesaggio alpino e delle piste innevate.

L’energia della montagna, le vibrazioni della musica e una grande community si fondono per dare vita a un evento musicale unico in Italia. In località Passo Eira, a 2208 m di quota, a bordo delle piste da sci, tra tramonto e panorami mozzafiato, si esibiranno alcuni tra i più apprezzati artisti di musica elettronica e hip hop, sia del panorama italiano che internazionale. Inoltre, non mancheranno gli after party per ballare fino a notte fonda.

La scaletta dello Snowland Music Festival 2023

Sabato 22 aprile

D-Nill

Frank Van Janek

Hugel

Mazay

Merk & Kremont e PRZI

Fabri Fibra

Domenica 23 aprile

Andrea Oliva

Leon

Massimo Logli

Sven Väth

Lunedì 24 aprile