Il sold out di Tananai a Milano: il racconto del concerto

Sul palco Rosa Chemical e Fedez, che annuncia una nuova collaborazione inedita con l’artista Giulia Ciavarelli







«Baby, ritorna da me e metti via quella pistola» è il ritornello che negli ultimi mesi abbiamo canticchiato in tutte le occasioni, a partire dalle serate sanremesi: già, perché Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, è l’autore di una delle canzoni che ha spopolato dopo essere arrivata all’ultimo posto del Festival di Sanremo 2022. Una storia che parte da una sconfitta, presa con sarcasmo e molta simpatia, e prosegue con un lieto fine: milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, apparizioni televisive, ma soprattutto tanti concerti.

Ora, il “fenomeno Tananai” esce dal personaggio, o almeno lo affianca in maniera equilibrata, e si fa conoscere come musicista…che ha appena registrato sold out la sua prima data milanese.

Mancano poche ore all’inizio dello show e il Fabrique inizia ad affollarsi: ci si aspettava un pubblico di giovanissimi, mentre vediamo una fascia d’età estremamente variabile. Una prima impressione confermata durante il concerto: liceali, genitori e trentenni ballano a ritmo su una scaletta davvero godibile.

Poco prima dell’apertura dei cancelli, incontriamo Tananai davanti al suo palco: «Sono molto contento di quello che sta succedendo» esordisce «Mi sono reso conto del cambiamento con quello che facevo prima, ero abituato a suonare in maniera diversa e molto "alla buona". È stato bello entrare a far parte di questa realtà di professionisti, abbiamo dei musicisti fantastici!».

Un evidente salto di qualità nella produzione e realizzazione dello show che si affianca a quel mood un po’ naif di Tananai, che sale sul palco ancora incredulo seppur pienamente consapevole delle sue potenzialità.

Il pubblico del Fabrique ha voglia di cantare: telefoni in mano e reggiseni sul palco, si parte con “Maleducazione”, “Volersi male” per poi proseguire con “Esagerata” e “Calcutta”. «Durante i dj set, suonerò un brano inedito che farò uscire (un nuovo singolo, chissà) dal titolo “Pasta”» ci aveva anticipato: Tananai mantiene la promessa e aggiunge che, anche durante i prossimi concerti, verranno inserite in scaletta alcune chicche inedite da far ascoltare al pubblico.

«Stasera vengono a trovarmi degli amici» svela poco prima del live: prima sale Rosa Chemical per duettare sulle note di “Comincia tu”, cover di “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà e poi, a sorpresa, arriva Fedez. «È stato il primo artista a credere in me, gli è sempre piaciuta la mia musica» ci dice, insieme cantano “Le madri degli altri”. Prima di tornare sulla balconata vip, dove lo vedremo poi sorridere insieme a Fabio Rovazzi (pace fatta?), l’artista aggiunge: «Comunque non ditelo a nessuno, ma abbiamo fatto una canzone insieme!».

Dopo “10K Scale”, “Seno sinistro” e una dolce dedica alla fidanzata, Tananai conclude con “Baby Goddamn” e “Sesso occasionale”, che meritano un bis tra gli applausi del pubblico. Ma non finisce mica qui: dopo il primo tour nei club, interamente sold out, l’artista non solo ha in programma di girare l’Italia durante i mesi estivi ma ha appena annunciato altre cinque date per maggio 2023 a Napoli, Roma, Firenze, Padova e Milano.

La scaletta del concerto

Maleducazione

Volersi male

Esagerata

Calcutta

Pasta

Baby Goddamn

Ichnusa

Saturnalia

Sunshine

Bear Grylls

Sesso occasionale

Comincia tu feat. Rosa Chemical

Le madri degli altri feat. Fedez

10K Scale

Seno sinistro

Giugno

Sesso occasionale

Baby Goddamn