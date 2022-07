Il trionfo di Vasco: 701 mila spettatori!

Si è concluso il grande tour del rocker che ha conquistato i suoi fan in 11 spettacolari concerti Redazione Sorrisi







È una cifra che fa quasi impressione, ma in fondo è di Vasco Rossi che stiamo parlando: non ci deve sorprendere, dunque, che il suo tour sia riuscito a raccogliere 700 mila (anzi, 701 mila) spettatori in soli 11 giorni.

L’ennesimo record del rocker, che ha voluto commentare così questo risultato: «Finalmente abbiamo portato un po’ di gioia in questo mondo pieno di problemi» ha scritto Vasco. «Sono felice di avervi incontrati, guardati negli occhi e incoraggiati. Mi siete mancati molto, è stato uno straordinario bagno di folla di cui avevamo proprio bisogno. Non sempre è stato facile, con il Covid che gira ancora. Abbiamo fatto di tutto per non saltare una data e ce l’abbiamo fatta. Vi abbraccerei e bacerei tutti e 701.000, ad uno ad uno».

E ha poi concluso: «Ringrazio sempre il cielo, la chitarra e tutti quelli che hanno reso possibile questo grandioso spettacolo, dai miei musicisti fino all’ultimo dei tecnici. W il rock, W la musica, W la vita».

Il concerto più imponente è stato il primo, quello di Trento, con 120 mila fan, ma anche Imola (86 mila) e le due serate al Circo Massimo di Roma (per un totale di 140 mila biglietti) sono già nella storia di Vasco Rossi. Queste due serate, peraltro, diventeranno uno spettacolare “film del concerto”, diretto dal regista Pepsy Romanoff, che uscirà in inverno su tutte le piattaforme.